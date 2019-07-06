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"Едва не дошло до войны": Трамп на встрече с Ким Чен Ыном вынюхал "секрет" Обамы

06 июля 2019, 00:54  •  83 • Политика
Президент США Дональд Трамп похвастался, что на встрече с Ким Чен Ыном вызнал "секрет" своего предшественника Барака Обамы. Тот будто бы выпрашивал встреч с главой КНДР, но получал решительные отказы. "Дело едва не дошло до войны", - напомнил Трамп.
Об этом американский лидер рассказал еще на пресс-конференции в Сеуле, прошедшей в минувшее воскресенье. Однако после этого бывший заместитель помощника Обамы по нацбезопасности Бен Родс заявил, что предшественник Трампа никогда не просил встреч с руководством Северной Кореи.
Однако Трамп в новом разговоре с журналистами стоял на своем. Он сообщил, что о просьбах Обамы ему рассказал сам северокорейский лидер Ким Чен Ын во время личной встречи. По его словам, Обама неоднократно обращался к главе КНДР с просьбой встретиться, а тот отвечал ему отказами.
При этом Трамп попенял администрации предшественника, что ему приходится "разгребать завалы" за ними. Он отметил, что при Обаме между Америкой и КНДР были крайне напряженные отношения, и Северная Корея постоянно проводила испытания ядерного оружия.
"Как, например, в случае с Северной Кореей. Дело едва не дошло до войны с Северной Кореей. Теперь отношения хорошие, посмотрим, что будет дальше", - цитирует Трампа ТАСС.

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