"Едва не дошло до войны": Трамп на встрече с Ким Чен Ыном вынюхал "секрет" Обамы

Об этом американский лидер рассказал еще на пресс-конференции в Сеуле, прошедшей в минувшее воскресенье. Однако после этого бывший заместитель помощника Обамы по нацбезопасности Бен Родс заявил, что предшественник Трампа никогда не просил встреч с руководством Северной Кореи.

Однако Трамп в новом разговоре с журналистами стоял на своем. Он сообщил, что о просьбах Обамы ему рассказал сам северокорейский лидер Ким Чен Ын во время личной встречи. По его словам, Обама неоднократно обращался к главе КНДР с просьбой встретиться, а тот отвечал ему отказами.

При этом Трамп попенял администрации предшественника, что ему приходится "разгребать завалы" за ними. Он отметил, что при Обаме между Америкой и КНДР были крайне напряженные отношения, и Северная Корея постоянно проводила испытания ядерного оружия.

"Как, например, в случае с Северной Кореей. Дело едва не дошло до войны с Северной Кореей. Теперь отношения хорошие, посмотрим, что будет дальше", - цитирует Трампа ТАСС.