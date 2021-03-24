Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцам...
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
Главная / Политика

"Единым голосом": Главы МИД стран НАТО потребовали от России преступить закон

24 марта 2021, 16:30  •  143 • Политика
Главы министерств иностранных дел стран - участниц НАТО "единым фронтом" решили потребовать у России освободить Навального. С таким посланием в рамках саммита НАТО выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы обсудим Россию с участием Швеции, Финляндии и главы дипломатии ЕС. Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга", - с места в карьер заявил генеральный секретарь. Его выступление транслировал сайт НАТО.
По словам Столтенберга, кроме того, настала пора призвать к независимому и беспристрастному расследованию дела Навального.
"Требуем незамедлительного освобождения его и других участников мирных протестов, которые были арестованы", - добавил оратор.
По его словам, страны НАТО должны выступать за это "единым голосом" - все 30 союзников. К участию также призвали Финляндию и Швецию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова всего в пяти словах ответила ЕС и США на ранее введённые против нашей страны очередные санкции из-за дела Навального. "Призываем коллег не играть с огнём", - пригрозила дипломат.
Напомним, ранее ЕС, а вслед за европейцами и США ввели против России санкции из-за дела Алексея Навального. В том числе голословно обвинив несколько российских организаций в якобы "производстве биологического и химического оружия".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 03:40
Британии не терпится начать войну с Россией: Лондон требует от НАТО "наказать" Москву
24 марта 2021, 09:10
Не только Донбасс: Политолог предсказал Кремлю новую "головную боль"
24 марта 2021, 11:00
В ЕС сказали "нет" Путину, но это ничего не изменит
24 марта 2021, 11:00
Закончился срок: Зеленского неожиданно лишили президентского поста
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
18 марта 2021, 01:00
Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена о Путине
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
21 марта 2021, 14:15
Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.