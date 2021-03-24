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"Единым голосом": Главы МИД стран НАТО потребовали от России преступить закон
24 марта 2021, 16:30 • 143 • Политика
Главы министерств иностранных дел стран - участниц НАТО "единым фронтом" решили потребовать у России освободить Навального. С таким посланием в рамках саммита НАТО выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы обсудим Россию с участием Швеции, Финляндии и главы дипломатии ЕС. Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга", - с места в карьер заявил генеральный секретарь. Его выступление транслировал сайт НАТО.
По словам Столтенберга, кроме того, настала пора призвать к независимому и беспристрастному расследованию дела Навального.
"Требуем незамедлительного освобождения его и других участников мирных протестов, которые были арестованы", - добавил оратор.
По его словам, страны НАТО должны выступать за это "единым голосом" - все 30 союзников. К участию также призвали Финляндию и Швецию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова всего в пяти словах ответила ЕС и США на ранее введённые против нашей страны очередные санкции из-за дела Навального. "Призываем коллег не играть с огнём", - пригрозила дипломат.
Напомним, ранее ЕС, а вслед за европейцами и США ввели против России санкции из-за дела Алексея Навального. В том числе голословно обвинив несколько российских организаций в якобы "производстве биологического и химического оружия".
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