"Единым голосом": Главы МИД стран НАТО потребовали от России преступить закон

Главы министерств иностранных дел стран - участниц НАТО "единым фронтом" решили потребовать у России освободить Навального. С таким посланием в рамках саммита НАТО выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы обсудим Россию с участием Швеции, Финляндии и главы дипломатии ЕС. Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга", - с места в карьер заявил генеральный секретарь. Его выступление транслировал сайт НАТО.

По словам Столтенберга, кроме того, настала пора призвать к независимому и беспристрастному расследованию дела Навального.

"Требуем незамедлительного освобождения его и других участников мирных протестов, которые были арестованы", - добавил оратор.

По его словам, страны НАТО должны выступать за это "единым голосом" - все 30 союзников. К участию также призвали Финляндию и Швецию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова всего в пяти словах ответила ЕС и США на ранее введённые против нашей страны очередные санкции из-за дела Навального. "Призываем коллег не играть с огнём", - пригрозила дипломат.