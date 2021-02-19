Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Главная / Политика

"Единую Россию" решили "утопить Топилиным": Опальный глава ПФР может вернуться в новом качестве

19 февраля 2021, 20:35  •  104 • Политика
Опальный глава ПФР Максим Топилин, совсем недавно покинувший данный пост, может вернуться во власть в новом качестве. Поступают сообщения, что он может принять участие в грядущих выборах в Госдуму от "партии власти". Олег Нилов не исключил, что "Единую Россию" попросту решили окончательно "утопить Топилиным".
Бывший глава Пенсионного фонда, экс-министр труда и соцзащиты, один из авторов так называемой пенсионной реформы Максим Топилин может стать кандидатом на предстоящих осенью выборах в Госдуму от "Единой России".
Источники в "партии власти" подтвердили, что участие Топилина в кампании действительно рассматривается, отметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Об этих планах слышал также один из федеральных чиновников, по словам которого выдвижение в Госдуму - это личная инициатива экс-главы Пенсионного фонда.
Напомним, Максим Топилин возглавлял Минтруд на протяжении восьми лет - с 2012 года. На минувшей неделе он покинул пост главы ПФР "в связи с переходом на другую работу".
По словам одного из источников РБК, возможный переход на должность в РЖД не противоречит планам участия Топилина в избирательной кампании, а наоборот, должен "разорвать связь с прежними должностями", чтобы "снизить риски его негативного восприятия избирателями".
Ситуацию в эфире "Первого русского" прокомментировал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов. Он выразил уверенность, что с такими кандидатами, как Топилин, "партия власти" может показать очень плохой результат на грядущих выборах.
Неужели кто-то внутри Администрации президента так ненавидит "Единую Россию", что решил поставить кандидатуру Топилина, чтобы окончательно утопить партию? Было бы справедливо, на самом деле. По заслугам, - подчеркнул собеседник "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
19 февраля 2021, 13:15
Лукашенко дискредитирует Россию – эксперт
19 февраля 2021, 16:55
В Риге пожалели о закрытии российских каналов
19 февраля 2021, 16:55
Позор Зеленского на международной встрече объяснили особенностями украинского протокола
19 февраля 2021, 15:05
Все еще полковник: почему Путин не стал генералом
19 февраля 2021, 13:15
Байден не хочет ссориться: эксперт объяснила смягчение санкций США против "Северного потока-2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2021, 04:50
Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний
15 февраля 2021, 21:55
Байден завладел рычагом давления на Россию - СМИ
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
13 февраля 2021, 18:35
На Украине выступили с предложением установить памятник Путину
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
17 февраля 2021, 23:40
Президент Украины – метадоновый наркоман?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.