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"Единую Россию" решили "утопить Топилиным": Опальный глава ПФР может вернуться в новом качестве
19 февраля 2021, 20:35 • 104 • Политика
Опальный глава ПФР Максим Топилин, совсем недавно покинувший данный пост, может вернуться во власть в новом качестве. Поступают сообщения, что он может принять участие в грядущих выборах в Госдуму от "партии власти". Олег Нилов не исключил, что "Единую Россию" попросту решили окончательно "утопить Топилиным".
Бывший глава Пенсионного фонда, экс-министр труда и соцзащиты, один из авторов так называемой пенсионной реформы Максим Топилин может стать кандидатом на предстоящих осенью выборах в Госдуму от "Единой России".
Источники в "партии власти" подтвердили, что участие Топилина в кампании действительно рассматривается, отметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Об этих планах слышал также один из федеральных чиновников, по словам которого выдвижение в Госдуму - это личная инициатива экс-главы Пенсионного фонда.
Напомним, Максим Топилин возглавлял Минтруд на протяжении восьми лет - с 2012 года. На минувшей неделе он покинул пост главы ПФР "в связи с переходом на другую работу".
По словам одного из источников РБК, возможный переход на должность в РЖД не противоречит планам участия Топилина в избирательной кампании, а наоборот, должен "разорвать связь с прежними должностями", чтобы "снизить риски его негативного восприятия избирателями".
Ситуацию в эфире "Первого русского" прокомментировал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов. Он выразил уверенность, что с такими кандидатами, как Топилин, "партия власти" может показать очень плохой результат на грядущих выборах.
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