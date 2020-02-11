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"Единственный путь": Трамп пригрозил создать "самые мощные ядерные силы в мире" без договоров с КНР и Россией
11 февраля 2020, 14:54 • 62 • В мире
Президент США Дональд Трамп перешел к ультиматумам, говоря о разработках ядерного оружия. Политик заявил, что пока нет договоров о контроле над вооружениями, которые заключают с Россией и Китаем, у Америки остается "единственный путь". По мнению Трампа, это означает "создать самые мощные ядерные силы в мире".
В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, - это создать самые мощные ядерные силы в мире", - цитирует Трампа РИА Новости.
При этом США никак не могут понять, будут ли они продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок его действия закончится в начале 2021 года. При этом Штаты настаивают, что в новый договор нужно включить не только подпадающие под СНВ-3 вооружения, но и новое оружие, которое разрабатывает наша страна. Например, маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. В армии США считают, что Россия обладает двумя тысячами единиц нестратегического ядерного оружия.
До этого президент России Владимир Путин уже заявлял, что Россия готова пойти на продление договора СНВ-3. Однако предложения нашей страны остаются без ответа.
В конце ноября 2019 года в Совете Федерации предсказали выход США из договора СНВ-3, что связано с желанием Белого дома начать разработку новых видов вооружений. Эксперты комментировали, что пессимизм Москвы оправдан: ранее США вышли из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). А потом президент США Дональд Трамп подписал постановление, направленное на выход страны и из Договора по открытому небу.
Как заявлял член Совета Федерации Игорь Морозов, американцам невыгодно сейчас продлевать соглашение, и именно саботажем диалога будут заниматься их дипломаты. Реальность заключается в том, что руководство Штатов хочет получить новые ракеты, основанные на иных физических принципах. Кроме того, ведутся работы по развитию космической программы для превентивного удара по местам расположения российских ракет.
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