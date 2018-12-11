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"Единственный победитель — Путин": Россию обвинили в распаде правящей коалиции в Бельгии

11 декабря 2018, 04:09  •  104 • Политика
Бывший премьер-министр Бельгии и глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт заявил, что Россия несет частичную ответственность за развал правящей коалиции в его стране. "...единственный победитель в этой игре – Путин...", — отметил он в Facebook.
Также, комментируя в Twitter одну из попавших в его поле зрения статей европейского издания NRC, политик написал: "...с помощью России Трамп, Орбан и австрийский канцлер Курц помогли выкурить фламандских националистов из бельгийского правительства".
Напомним, что в минувшее воскресения бельгийская партия "Новый фламандский альянс" действительно вышла из правящей коалиции. Произошло это из-за несогласия представителей данной политической силы с Миграционным пактом ООН, которые поддержали другие парламентские фракции.
How with Russian assistance, Trump, Orban and Austrian Chancellor Kurz helped to smoke the Flemish nationalists out of the Belgian government: https://t.co/6cDiVJMeQi https://t.co/QSN6g0ZJ2x
— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 9 декабря 2018 г.
Тем не менее, по мнению Верхофстадта, недовольство фламандцев международным документом во многом возникло по вине российских СМИ. Основная часть вины, впрочем, возлагается к ногам канцлера Австрии Себастьяна Курца, председательствующего сейчас в Евросовете. Тот, напомним, прямо заявил, что не собирается подписывать ооновский Миграционный пакт.
"В конечном счете единственный победитель в этой игре – (президент России Владимир) Путин, которому выгодна разделенная Европа", — суммирует свою точку зрения Ги Верхофстадт.

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