"Единственный победитель — Путин": Россию обвинили в распаде правящей коалиции в Бельгии

Бывший премьер-министр Бельгии и глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт заявил, что Россия несет частичную ответственность за развал правящей коалиции в его стране. "...единственный победитель в этой игре – Путин...", — отметил он в Facebook.

Также, комментируя в Twitter одну из попавших в его поле зрения статей европейского издания NRC, политик написал: "...с помощью России Трамп, Орбан и австрийский канцлер Курц помогли выкурить фламандских националистов из бельгийского правительства".

Напомним, что в минувшее воскресения бельгийская партия "Новый фламандский альянс" действительно вышла из правящей коалиции. Произошло это из-за несогласия представителей данной политической силы с Миграционным пактом ООН, которые поддержали другие парламентские фракции.

How with Russian assistance, Trump, Orban and Austrian Chancellor Kurz helped to smoke the Flemish nationalists out of the Belgian government: https://t.co/6cDiVJMeQi https://t.co/QSN6g0ZJ2x — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 9 декабря 2018 г.

Тем не менее, по мнению Верхофстадта, недовольство фламандцев международным документом во многом возникло по вине российских СМИ. Основная часть вины, впрочем, возлагается к ногам канцлера Австрии Себастьяна Курца, председательствующего сейчас в Евросовете. Тот, напомним, прямо заявил, что не собирается подписывать ооновский Миграционный пакт.

"В конечном счете единственный победитель в этой игре – (президент России Владимир) Путин, которому выгодна разделенная Европа", — суммирует свою точку зрения Ги Верхофстадт.