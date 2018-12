"Единственный победитель — Путин": Россию обвинили в распаде правящей коалиции в Бельгии

Также, комментируя в Twitter одну из попавших в его поле зрения статей европейского издания NRC, политик написал: "...с помощью России Трамп, Орбан и австрийский канцлер Курц помогли выкурить фламандских националистов из бельгийского правительства".

Напомним, что в минувшее воскресения бельгийская партия "Новый фламандский альянс" действительно вышла из правящей коалиции. Произошло это из-за несогласия представителей данной политической силы с Миграционным пактом ООН, которые поддержали другие парламентские фракции.

How with Russian assistance, Trump, Orban and Austrian Chancellor Kurz helped to smoke the Flemish nationalists out of the Belgian government: https://t.co/6cDiVJMeQi https://t.co/QSN6g0ZJ2x