Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Главная / Политика

"Единственный оставшийся выход для Украины": Политолог назвал спасительный импорт Незалежной

18 октября 2021, 22:55  •  140 • Политика
В России допустили ликвидацию Украины для установления мира в Донбассе. Гаспарян объяснил, какой импорт еще может спасти Незалежную.
Лучшим средством решения конфликта в Донбассе была бы ликвидация самой Украины как государства, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько. Однако, по мнению политолога Армена Гаспаряна, Украину ещё можно спасти.
Эксперт отметил, что ликвидация Украины, как государства, на самом деле ничего не даст. Более того, это только продлит проблемы в регионе. Потому что в этом случае появится десяток европейских Сомали, которым вообще непонятно как потом прививать какое-либо представление о современности.
Единственный оставшийся выход для Украины — это импортировать откуда-нибудь политика, которые попытается всем этим заняться и вытащить страну из ямы,
- цитирует Nation News слова Армена Гаспаряна.
Политолог добавил, что даже в этом случае шансы на успех не велики, так как "импортный политик" может получить через несколько месяцев новый Майдан. Также Гаспарян не исключил, что у "спасителя Украины" может не выдержать психика.
Но, по крайней мере, это будет серьезная и возможно даже эффективная попытка спасти ситуацию,
- отметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





140
Источник
Похожие новости
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
18 октября 2021, 13:35
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России
18 октября 2021, 11:50
В Кремле прочертили для НАТО "красную линию": "Наихудший сценарий"
18 октября 2021, 17:40
Признанная "национальной угрозой" школьница из Луганска обратилась к Зеленскому
18 октября 2021, 00:10
"Евросоюза не стало с марта 2020-го": Интеллектуал объяснил подтекст "нового мира"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2021, 17:00
Украина и Евросоюз придумали «хитрый план», как заставить Кремль платить им и каяться
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
17 октября 2021, 18:55
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной. Но есть нюанс
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.