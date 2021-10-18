В России допустили ликвидацию Украины для установления мира в Донбассе. Гаспарян объяснил, какой импорт еще может спасти Незалежную.

Лучшим средством решения конфликта в Донбассе была бы ликвидация самой Украины как государства, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько. Однако, по мнению политолога Армена Гаспаряна, Украину ещё можно спасти.

Эксперт отметил, что ликвидация Украины, как государства, на самом деле ничего не даст. Более того, это только продлит проблемы в регионе. Потому что в этом случае появится десяток европейских Сомали, которым вообще непонятно как потом прививать какое-либо представление о современности.

Единственный оставшийся выход для Украины — это импортировать откуда-нибудь политика, которые попытается всем этим заняться и вытащить страну из ямы,

- цитирует Nation News слова Армена Гаспаряна.

Политолог добавил, что даже в этом случае шансы на успех не велики, так как "импортный политик" может получить через несколько месяцев новый Майдан. Также Гаспарян не исключил, что у "спасителя Украины" может не выдержать психика.

Но, по крайней мере, это будет серьезная и возможно даже эффективная попытка спасти ситуацию,

- отметил он.