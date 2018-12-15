Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Армении окончательно отказались переводить "Что? Где? Когда?" на рус...
В Совфеде оценили внесение в кабмин Украины предложения по железнодорожному сооб...
Последние герои русского Киева: Прототипы героев Булгакова против петлюровцев
Под предлогом обороны: как самолёты НАТО наращивают активность у российских гран...
Главная / В мире

"Единственный человек, с которым я мог выпить": Лукашенко вспомнил, как Ельцин учил не реагировать на критику

15 декабря 2018, 02:24  •  70 • В мире
Первый российский президент успел кое-чему научить молодого Лукашенко. К примеру, не вздрагивать от каждого "скрипа пера журналистов" и спокойно относиться к критике. "Единственный человек, с которым я мог выпить", - рассказал президент Белоруссии во время пресс-конференции для российских региональных СМИ.
Спокойно относиться к тому, что пишут в медиа, президента Белоруссии, как оказалось, научил Борис Ельцин.
Сейчас Лукашенко вспоминает, что, возглавив страну, первое время слишком остро реагировал "на каждый скрип пера молодого журналиста". Это сейчас ему каждое утро кладут только обзор мировой прессы, а когда-то он старался читать все сам. Как-то раз он рассказал своему более опытному российскому коллеге о том, что в газетах часто пишут неправду.
В ответ Ельцин спросил: "Ты что, газеты читаешь и телевизор смотришь? Тебе что, делать нечего?" После этого Лукашенко призадумался. А сейчас признается, что именно благодаря Ельцину научился спокойно реагировать на критику, который ему сказал: "Если бы я на все так реагировал, как ты, меня бы давно на кладбище отнесли".
"Единственный человек, с которым я мог выпить", - признался Лукашенко во время пресс-конференции для журналистов российских региональных СМИ.
"Когда в интернете фейки, я спокойнее реагирую, чем в газете, когда в руках можно подержать. Может, я слишком консервативен, я советский человек", - сказал президент.
При этом Лукашенко добавил, что в таких новостях больше всего его интересует вопрос: кто заказчик подобного фейка, пишут "Дни.Ру"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

70
Источник
Похожие новости
15 декабря 2018, 02:24
"Целых 633 фунта": В увольнении журналистки RT в прямом эфире заподозрили британских спонсоров
14 декабря 2018, 09:54
Атака роботов: в США заявили об опасности российского и китайского оружия на базе искусственного интеллекта
14 декабря 2018, 19:54
Война Эрдогана в Сирии выгодна России

15 декабря 2018, 02:24
Все молодые - до 33: В Донбассе поименно назвали жертв первых дней "перемирия"
14 декабря 2018, 23:09
США: Если закрыть глаза, то Ту-160 становится не так страшен
14 декабря 2018, 19:54
Появление собственных ВС в Косове вызвало "фи" Евросоюза
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 декабря 2018, 14:09
Эксперт прокомментировал фото Порошенко с солдатом с символикой СС
11 декабря 2018, 13:39
«Дали признательные показания»: суд арестовал подозреваемых в жестоком избиении «наркокурьера»
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
09 декабря 2018, 14:56
Обгадившимся рос СМИ посвящается
10 декабря 2018, 02:09
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.