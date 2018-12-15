"Единственный человек, с которым я мог выпить": Лукашенко вспомнил, как Ельцин учил не реагировать на критику

Первый российский президент успел кое-чему научить молодого Лукашенко. К примеру, не вздрагивать от каждого "скрипа пера журналистов" и спокойно относиться к критике. "Единственный человек, с которым я мог выпить", - рассказал президент Белоруссии во время пресс-конференции для российских региональных СМИ.

Спокойно относиться к тому, что пишут в медиа, президента Белоруссии, как оказалось, научил Борис Ельцин.

Сейчас Лукашенко вспоминает, что, возглавив страну, первое время слишком остро реагировал "на каждый скрип пера молодого журналиста". Это сейчас ему каждое утро кладут только обзор мировой прессы, а когда-то он старался читать все сам. Как-то раз он рассказал своему более опытному российскому коллеге о том, что в газетах часто пишут неправду.

В ответ Ельцин спросил: "Ты что, газеты читаешь и телевизор смотришь? Тебе что, делать нечего?" После этого Лукашенко призадумался. А сейчас признается, что именно благодаря Ельцину научился спокойно реагировать на критику, который ему сказал: "Если бы я на все так реагировал, как ты, меня бы давно на кладбище отнесли".

"Единственный человек, с которым я мог выпить", - признался Лукашенко во время пресс-конференции для журналистов российских региональных СМИ.

"Когда в интернете фейки, я спокойнее реагирую, чем в газете, когда в руках можно подержать. Может, я слишком консервативен, я советский человек", - сказал президент.

При этом Лукашенко добавил, что в таких новостях больше всего его интересует вопрос: кто заказчик подобного фейка, пишут "Дни.Ру"