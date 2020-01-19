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"Единственное, за что можно поблагодарить": Роль Ельцина в истории России обсудили в соцсетях

19 января 2020, 23:54  •  24 • Политика
Пользователи соцсетей рассказали, как оценивают роль президента Бориса Ельцина в истории России. "Единственное, за что можно поблагодарить Ельцина, - это за то, что он оставил нам Путина. Всё!" - отмечают в комментариях.
Какую роль сыграл президент России Борис Ельцин в истории страны? Такой вопрос задал своим подписчикам в Twitter главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Единственное, за что можно поблагодарить Ельцина, - это за то, что он оставил нам Путина. Всё! Горбачёв продал страну, Ельцин пропил!" - пишет Магаданочка @Slavyanka57.
"О роли Ельцина в нашей истории, я думаю, только матом", - @djerrald11.
"Пусть будет проклят в веках синерожий пьяница..." - не стесняется в оценках @_A_Oleg_A_.
Остальные по большей части выражают аналогичные мнения. Многие отмечают негативный характер влияния на страну правления Ельцина и ту колоссальную работу, которую пришлось проделать, чтобы восстановить государство после ухода первого президента России.
Фото: скриншот Twitter/@Slavyanka57

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