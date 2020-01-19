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"Единственное, за что можно поблагодарить": Роль Ельцина в истории России обсудили в соцсетях
19 января 2020, 23:54 • 24 • Политика
Пользователи соцсетей рассказали, как оценивают роль президента Бориса Ельцина в истории России. "Единственное, за что можно поблагодарить Ельцина, - это за то, что он оставил нам Путина. Всё!" - отмечают в комментариях.
Какую роль сыграл президент России Борис Ельцин в истории страны? Такой вопрос задал своим подписчикам в Twitter главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Остальные по большей части выражают аналогичные мнения. Многие отмечают негативный характер влияния на страну правления Ельцина и ту колоссальную работу, которую пришлось проделать, чтобы восстановить государство после ухода первого президента России.
Фото: скриншот Twitter/@Slavyanka57
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