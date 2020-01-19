"Единственное, за что можно поблагодарить": Роль Ельцина в истории России обсудили в соцсетях

Какую роль сыграл президент России Борис Ельцин в истории страны? Такой вопрос задал своим подписчикам в Twitter главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Единственное, за что можно поблагодарить Ельцина, - это за то, что он оставил нам Путина. Всё! Горбачёв продал страну, Ельцин пропил!" - пишет Магаданочка @Slavyanka57.

"О роли Ельцина в нашей истории, я думаю, только матом", - @djerrald11.

"Пусть будет проклят в веках синерожий пьяница..." - не стесняется в оценках @_A_Oleg_A_.