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"Единственное условие": В Азербайджане рассказали, когда прекратятся бои в Карабахе

01 октября 2020, 11:30  •  42 • В мире
В Азербайджане объяснили, когда готовы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Президент страны Ильхам Алиев заверил, что для этого есть "единственное условие" - вывод вооружённых сил Армении из этого региона.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он заявил, что для этого Армения должна вывести свои вооружённые силы с территории. "И если Ереван выполнит это условие, бои прекратятся", - заметил Алиев.
Напомним, что обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Быстро появились первые жертвы.
Россия призывала стороны сесть за стол переговоров и прекратить огонь. Некоторые эксперты указывали, что наша страна поддерживает своего союзника Армению, но не будет напрямую участвовать в боевых действиях. При этом высказывалось мнение, что самостоятельно армяне не справятся и не смогут отстоять свою территорию.
Сенатор Алексей Пушков напомнил о роковой для Армении ошибке. Он заявил, что ещё недавно многие армянские политики возлагали большие надежды на помощь Запада. Особенно на неё уповали молодые ереванские менеджеры, получившие образование в западных университетах, которые призывали порвать с Россией.
"И вот - получите, распишитесь: вдруг выясняется, что Турция реально на стороне Азербайджана, и далеко не только морально, а Запад на помощь Армении не спешит. Время делать выводы", - пишет Пушков в Telegram.

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