"Единственное лекарство" от распада страны: Украинский политик Медведчук предложил федерализировать Украину

Украинский политик Виктор Медведчук выступил за федеративное устройство Украины, так как это "единственное лекарство" от распада страны на отдельные части.

Единственное лекарство от полного распада Украины на отдельные части - это федерализация страны. Такое мнение в эфире украинского телеканала "112 Украина" высказал 9 февраля лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик отметил, что ничего нового или революционного он не предлагает. Однако превратить Украину в федеративное государство можно только путем внесения изменений в Конституцию страны. Медведчук подчеркнул, что его слова - это не сепаратизм, а действия по правовому урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране.

"Федеративное устройство - это единственное лекарство от распада нашей страны", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

Медведчук добавил, что также выступает против внешнего управления Украины, которое сейчас осуществляют США. Политик указал, что Америка в настоящий момент делает на Украине всё что хочет.