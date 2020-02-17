"Единственное имя, которое он знал": Трамп объявил "охоту" на сына бен Ладена, игнорируя более опасных боевиков - СМИ

Источник рассказал телеканалу NBC о сложном опыте взаимодействия американских спецслужб с президентом страны Дональдом Трампом. Когда Трамп только занял этот пост, ему предоставили список опасных террористов. Однако президент просмотрел документ и заявил, что не знает ни одного человека из него. Зато Трамп настойчиво требовал уничтожить сына террориста Усамы бен Ладена. Хотя по мнению спецслужб, он обладал небольшим авторитетом и не планировал террористических актов. Однако Трамп настаивал.

Сотрудники спецслужб рекомендовали в первую очередь устранить лидера "Исламского государства" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) Абу Бакра аль-Багдади. Однако Трамп заявил, что нужно сосредоточиться на сыне бен Ладена.

"Он бы сказал: "Я никогда не слышал об этих людях. Что насчет Хамзы бен Ладена?" Это было единственное имя, которое он знал", - сообщает РИА Новости.

В результате сына бен Ладена ликвидировали в районе Афганистана и Пакистана во время спецоперации в сентябре 2019 года.