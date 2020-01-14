"Единственное, чего очень боится режим Путина": Борец с "путинистами" попал в ленту Соловьёва с теорией о БТГ

Свою минуту славы в Сети получил так называемый борец с режимом, рассказывающий о том, чего боится "режим Путина". Молодой человек с неуверенной дикцией, сложив руки, заявляет, глядя в камеру:

"Единственное, чего очень боится режим Путина - это БТГ, бестопливного генератора энергии. Потому что энергонезависимость - это свобода. Каждый самый тупой... терпилоид, если ему продемонстрировать работающий бестопливный источник энергии, он очень быстро начнёт соображать", - настаивает безымянный герой выступления.

На прекрасного молодого человека обратил внимание и тележурналист Владимир Соловьёв.

"Сегодня какое-то обострение", - написал он, сделав репост короткого ролика.

К сожалению, толком пояснить, чем же так испугает "путиниста" работающий БТГ, парень так и не смог, однако отметил, что "вот этот вот образ мышления и позволит избавиться от режима Путина". А после и вовсе потребовал: "Поймите одну вещь!" По версии автора выступления, митинги сотрудниками правоохранительных органов разгоняются не потому, что активисты нарушают порядок, а в связи с тем, что полицейские и омоновцы боятся не обойтись "без этой системы". Дальше - больше. К великому сожалению молодого человека, "без этой системы" не может обойтись абсолютное большинство. Казалось бы, тут стоит и самому автору выступления познать принцип "бестопливного генератора энергии", осознав истину. Мол, дело не в режимности, а в поддержке. Но нет... он делает свой вывод:

"...когда в советское время она (энергия - ред.) была дешёвая, у нас всё развивалось. А сейчас она (экономика - ред.) загибается. То же самое и с путинизмом. Люди никогда не выйдут на улицу свергать этот режим. Потому что они очень сильно боятся перемен. Они боятся того, что те, кто придёт после Путина, будут ещё хуже".