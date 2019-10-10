"Единственно верное решение": В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек

Девятилетнего мальчика в Иллинойсе обвинили в пяти убийствах. По словам прокурора, который ведет это дело, за плечами ребенка три поджога.

Как пишет издание Peoria Journal Star, мальчик устроил пожар 6 апреля в передвижном доме. Погибли пять человек, в том числе трое детей. Отмечается, что два человека смогли спастись. Про еще два случая поджога издание не рассказывает.

По словам прокурора, решение предъявить обвинение ребенку далось ему тяжело.

"Это трагедия, но это единственно верное решение", - заявил он.

Если суд признает ребенка виновным, то ему будет грозить пятилетний испытательный срок.