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"Единственная война в Европе": Зеленский рассказал, чего ждёт от Путина

28 апреля 2021, 16:10  •  161 • Политика
Глава Украины Владимир Зеленский рассказал, чего он ожидает от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
СМИ узнали, чего ждёт президент Украины от встречи с Путиным. Зеленский рассчитывает, что встреча поможет урегулировать конфликт в Донбассе.
Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.
Он назвал происходящее в Донбассе "единственной в Европе войной". Зеленский считает, что конфликт на юго-востоке Украины дестабилизирует всю Европу, он надеется, что на встрече сможет решить с президентом России, какие меры необходимо принять для остановки военных действий.
Ранее Владимир Зеленский предложил встретиться Владимиру Путину в Донбассе, на что тот предложил ему переговорить с главами ЛНР и ДНР. Зеленский также заявлял, что необходимо пересмотреть Минские соглашения, их формат и добавить третью сторону - США, Канаду или Британию.

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