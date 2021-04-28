"Единственная война в Европе": Зеленский рассказал, чего ждёт от Путина

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал, чего он ожидает от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

СМИ узнали, чего ждёт президент Украины от встречи с Путиным. Зеленский рассчитывает, что встреча поможет урегулировать конфликт в Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

Он назвал происходящее в Донбассе "единственной в Европе войной". Зеленский считает, что конфликт на юго-востоке Украины дестабилизирует всю Европу, он надеется, что на встрече сможет решить с президентом России, какие меры необходимо принять для остановки военных действий.

Ранее Владимир Зеленский предложил встретиться Владимиру Путину в Донбассе, на что тот предложил ему переговорить с главами ЛНР и ДНР. Зеленский также заявлял, что необходимо пересмотреть Минские соглашения, их формат и добавить третью сторону - США, Канаду или Британию.