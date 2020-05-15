"Единая Россия" попалась: "При таких сторонниках Путину и врагов не надо"

На днях был опубликован список участников праймериз татарстанского отделения "Единой России". Среди тех, кто хочет побороться за место в Госдуме или, на худой конец, в местном парламенте, - некая дама, называющая себя "гражданской женой Путина".

Елизавета Романова - так зовут одну из участниц предстоящих праймериз казанского отделения "Единой России". Ей 52 года, она окончила Камский автомеханический техникум, трудится на ПАО "КАМАЗ" кузнецом-штамповщиком. В "Единую Россию" вступила в 2008 году.

В этом году обязательным условием участия в праймериз стали как раз ролики в сервисе YouTube. На своём личном YouTube-канале Романова подписывается не иначе, как "гражданская жена Путина", заявляя, что её отношения с президентом завязались ещё в 2001 году, во время отдыха на Канарах.

Один из основателей "Единой России" экономист и социолог Иосиф Дискин прокомментировал новость так: "При таких сторонниках президенту и врагов не надо".

Дискин считает, что фейки такого рода, когда они публикуются в официальных источниках (а информация о Романовой, включая ролики, есть на сайте предварительного голосования партии "Единая Россия"), - это настоящая подрывная деятельность: "Мало нам фейков с коронавирусом".

Эксперт указал на враньё в истории "подруги" главы государства, а также подчеркнул, что "шефы партии" должны уйти после такого в отставку "к чёртовой матери".