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"Единая Россия" попалась: "При таких сторонниках Путину и врагов не надо"
15 мая 2020, 14:55 • 158 • Политика
Новость о том, что в одном из регионов России в праймериз "Единой России" участвует "гражданская жена Путина", вызвала всеобщее удивление. Один из основателей партии даже потребовал отставки руководства организации, добавив, что при таких сторонниках президенту и врагов не надо.
На днях был опубликован список участников праймериз татарстанского отделения "Единой России". Среди тех, кто хочет побороться за место в Госдуме или, на худой конец, в местном парламенте, - некая дама, называющая себя "гражданской женой Путина".
Елизавета Романова - так зовут одну из участниц предстоящих праймериз казанского отделения "Единой России". Ей 52 года, она окончила Камский автомеханический техникум, трудится на ПАО "КАМАЗ" кузнецом-штамповщиком. В "Единую Россию" вступила в 2008 году.
В этом году обязательным условием участия в праймериз стали как раз ролики в сервисе YouTube. На своём личном YouTube-канале Романова подписывается не иначе, как "гражданская жена Путина", заявляя, что её отношения с президентом завязались ещё в 2001 году, во время отдыха на Канарах.
Один из основателей "Единой России" экономист и социолог Иосиф Дискин прокомментировал новость так: "При таких сторонниках президенту и врагов не надо".
Дискин считает, что фейки такого рода, когда они публикуются в официальных источниках (а информация о Романовой, включая ролики, есть на сайте предварительного голосования партии "Единая Россия"), - это настоящая подрывная деятельность: "Мало нам фейков с коронавирусом".
Эксперт указал на враньё в истории "подруги" главы государства, а также подчеркнул, что "шефы партии" должны уйти после такого в отставку "к чёртовой матери".
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