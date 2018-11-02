"Единая Россия" отправит в предвыборные регионы мониторинговый десант

Партия создает мониторинговые группы для анализа в предвыборных регионах и собирается проводить собственные социсследования.

Партия власти собирается отправлять в предвыборные регионы специальных уполномоченных для мониторинга ситуации.

О состоянии мониторинговых групп, состоящих из специальных уполномоченных и наблюдателей, будет объявлено на заседании президиума генсовета «Единой России», сообщает источник РБК. Всего будет сформирована 41 группа — их отправят в регионы, где в 2019 году планируются выборы губернаторов, мэров городов и депутатов всех уровней.

Уполномоченными партии могут стать депутаты Госдумы и сенаторы, полагает собеседник издания. Им предстоит оценить готовность регионов и местных отделений «Единой России» к выборам.

Кроме того, руководство партии обсуждает возможность проведения собственных соцопросов. Также в «Единой России» обещают «более тесно» сотрудничать с Кремлем.