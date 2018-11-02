Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу: учения "Океанский щит" в Средиземноморье станут постоянными
«Взгляните на их истинное лицо»: Россия назвала «Белые каски» пособниками «Джебх...
МИД потребовал от Кипра прекратить нарушать права граждан России
Правда об игре в кoнцлaгepь
Главная / Политика

"Единая Россия" отправит в предвыборные регионы мониторинговый десант

02 ноября 2018, 20:24  •  58 • Политика
Партия создает мониторинговые группы для анализа в предвыборных регионах и собирается проводить собственные социсследования.
Партия власти собирается отправлять в предвыборные регионы специальных уполномоченных для мониторинга ситуации.
О состоянии мониторинговых групп, состоящих из специальных уполномоченных и наблюдателей, будет объявлено на заседании президиума генсовета «Единой России», сообщает источник РБК. Всего будет сформирована 41 группа — их отправят в регионы, где в 2019 году планируются выборы губернаторов, мэров городов и депутатов всех уровней.
Уполномоченными партии могут стать депутаты Госдумы и сенаторы, полагает собеседник издания. Им предстоит оценить готовность регионов и местных отделений «Единой России» к выборам.
Кроме того, руководство партии обсуждает возможность проведения собственных соцопросов. Также в «Единой России» обещают «более тесно» сотрудничать с Кремлем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

58
Источник
Похожие новости
02 ноября 2018, 17:09
Мы здесь навсегда: Шойгу пообещал постоянные учения России в Средиземноморье
02 ноября 2018, 20:24
Пора реформировать ОБСЕ: Лавров указал Западу на промахи на Украине
02 ноября 2018, 04:09
«Нас всех закрыли в кубрике под дулами автоматов»: Матрос «Норда» рассказал о захвате судна Украиной

02 ноября 2018, 20:24
Гозман, Гельман и Немзер решили, как должны умереть русские
02 ноября 2018, 04:09
Саудовская Аравия нанесла удар по ракетному арсеналу хуситов в Йемене
02 ноября 2018, 20:24
Отец Талибана мертв: Духовный наставник террористов убит в Пакистане
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключени...
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на сло...
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключение отопления
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
31 октября 2018, 12:54
«Будет много интересных открытий для граждан Украины»: кого могут коснуться российские контрсанкции в отношении Киева
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.