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"Единая Россия" отправит в предвыборные регионы мониторинговый десант
02 ноября 2018, 20:24 • 58 • Политика
Партия создает мониторинговые группы для анализа в предвыборных регионах и собирается проводить собственные социсследования.
Партия власти собирается отправлять в предвыборные регионы специальных уполномоченных для мониторинга ситуации.
О состоянии мониторинговых групп, состоящих из специальных уполномоченных и наблюдателей, будет объявлено на заседании президиума генсовета «Единой России», сообщает источник РБК. Всего будет сформирована 41 группа — их отправят в регионы, где в 2019 году планируются выборы губернаторов, мэров городов и депутатов всех уровней.
Уполномоченными партии могут стать депутаты Госдумы и сенаторы, полагает собеседник издания. Им предстоит оценить готовность регионов и местных отделений «Единой России» к выборам.
Кроме того, руководство партии обсуждает возможность проведения собственных соцопросов. Также в «Единой России» обещают «более тесно» сотрудничать с Кремлем.
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