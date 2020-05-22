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"Единая Россия" нагло пропихивает": Циничные решения перечислил Зюганов, призвав бить тревогу

22 мая 2020, 04:55  •  117 • Политика
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов обсудил с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько свою статью о проблемах русского народа. По мнению политика, "русский вопрос сегодня является самым острым и злободневным. От его решения зависит судьба России и всех народов, проживающих как в её границах, так и на территории бывшего СССР". В то же время, по словам политика, депутаты принимают циничные решения, которые "нагло пропихивает "Единая Россия".
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько обсудил свою концептуальную статью, опубликованную на партийном сайте, где он изложил и синтезировал существовавшие и существующие проблемы русского народа. По мнению автора, "русский вопрос сегодня является самым острым и злободневным".
По его словам, западники и либералы пытаются навязать России иной путь, начинают упрекать, что русские ничего не умеют, не делают сами.
"Мы стали лучшей космической державой, лучшее ракетостроение, лучшей авиационной державой. Каждые третий пассажир летал на наших самолётах. И теперь из нас делают чудаков. За 30 лет не изобрели своего телефона. Вот сейчас в Думе приняли закон о данных, данных о вас полностью. Составить реестр. Ну извиняюсь, толкнула сейчас "Единая Россия" своими голосами. Но это не просто позорище. Кстати, англичане вводили это ещё в 2006 году, через 4 года отказались, не обеспечивает это безопасность и невозможно контролировать. Не сумели. Другие попытались, ничего из этого не вышло. У нас в срочном порядке под прикрытием коронавируса пропихивают три документа. Вот этот реестр", - рассказал Зюганов.
По его словам, если такой единый реестр создать, то о российских гражданах "будут знать всё и вся".
"Кто будет знать? Кто командует железом, программами, кто сидит на этом обеспечении. Можно ли сохранить эти данные? Нельзя. Президент в указе издаёт, что надо обеспечить безопасность, в Конституции записано, что без вашего согласия делать этого нельзя. А на самом деле "Единая Россия" сидит и нагло пропихивает, прикрываясь эпидемией и тем, что надо быстро всё это рассмотреть. Извиняюсь, это совершенно позорное решение", - подчёркивает Зюганов.
Вторым позорным решением он назвал расширение полномочий правоохранителей - полиции разрешать стрелять.
"Разрешили стрелять без разбора, кого посчитает нужным полицейский. Многое прописано во всех документах. И тем не менее, в срочном порядке. И пропихнули закон о голосовании на дистанции. Голосуй откуда-то, письменно, по электронике, извиняюсь, нигде этого нет. Никто не может ни контролировать, ни проверять, сиди 2-3 человека, вводи данные и получай. Три абсолютно омерзительных решения под прикрытием болезни, которые действительно разрушают внутреннее единство в стране", - высказался Зюганов.
Он признался, что в Думе ещё никогда не получали такую почту, как против закона о создании единого реестра данных. Против, по его словам, выступили 250 учёных, которые прислали свои подписи. 34 тысячи обращений непосредственно в Думу пришло от граждан против этого закона, собрано почти 150 тысяч подписей в совокупности.
"Никогда такого вала не было. Сегодня просим: отложите, давайте проведём большие слушания, давайте посмотрим международный опыт. Ничего похожего. Пропихивают точно так же, как пропихивали пенсионку под футбольный матч, как закон о науке, отобрали научные учреждения у Академии наук, а теперь увидели, к чему это дело привело. Точно так же вводил Кудрин монетизацию под очередные каникулы", - напомнил Зюганов.

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