"Единая Россия" надеется использовать рейтинг Путина для улучшения собственного - эксперты

Эксперты "Коммерсанта" полагают, что "Единой России" на ближайших выборах придётся продумать особенный план, чтобы взять большинство мест в Госдуме. Такой план будет основываться на игре с перераспределением голосов, отданных за малые партии.

К слову, отмечено, что при текущем рейтинге и реализации плана единороссы всё равно смогут взять чуть больше половины депутатских кресел. Чтобы задуманное удалось, следует завоевать победу в 180-190 округах. Как это сделать? Или за счёт рейтинга президента России Владимира Путина - эксперты не исключают, что он согласится возглавить партийные списки на ближайших выборах, или же за счёт мощностей Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Ранее "Медуза" сообщала, что "Единая Россия" готовит ребрендинг, чтобы улучшить свои позиции перед выборами. Предполагалось объединение с ОНФ и переименование. Ряд экспертов назвали подобное ожидаемым шагом, однако представители "Единой России" версию опровергли, отметив, что не готовят подобные масштабные планы.

К слову, учредитель Царьграда Константин Малофеев очень просто объяснил происходящее вокруг "Единой России". Рейтинг партии действительно падает. Но поднять его никакой ребрендинг не поможет. Нужны более реалистичные решения. Более того, при правильной организации работы ребрендинг и не нужен. Лучше делом заняться и провести, к примеру, чистку рядов, избавившись от мошенников.

О возможном переименовании Малофеев высказался язвительно.

"У нынешнего лидера ЕР Дмитрия Медведева большой опыт по переименованию. Милицию в полицию. Он автор многих "судьбоносных" решений… Поэтому новая партия, если вдруг она возникнет из старой "Единой России" и будет называться "Единый народный фронт" или "Общероссийская Россия", - вот это, конечно, совершенно "перевернёт" мнение избирателей о них", - иронично отметил он в эфире программы "Царьград. Главное".

ЕР не пришлось бы думать о смене имиджа, если бы она проводила внутреннюю ротацию и чистку рядов.

"А не приходило ли членам партии в голову, например, оставить свои посты? Оставьте, вернитесь к людям, перестаньте быть кастой", - посоветовал он.

Кроме того, следует заняться и работой с кадровым составом партии. А если уж хочется быстрых решений, то у Дмитрия Медведева как у главы партии - единственный шанс. Это показательный суд, считает Малофеев.

"Если не справился, то где лишение партбилета? А то это происходит лишь тогда, когда уголовное дело возбуждают. А где товарищеские суды? Где моральный облик, где работа с кадровым составом? Заставьте поверить, что у вас есть внутренняя ротация, что вы не закоснели, - порекомендовал он. - А когда они себя переименовывают... Не надо себя переименовывать. Например, провели бы показательный суд. Вот в ЦК в Китае показательные суды проводят. И китайская партия, уже давно став социалистическо-капиталистической, продолжает править. Ей название менять не надо. Почему? Потому что она ряды свои чистит. Возьмите сто коррупционеров и выведите их из рядов партии за утрату доверия до возбуждения уголовных дел. Потому что не исполнили, не справились. И тогда мы начнём верить, что "Единая Россия" - это возможно. Пусть функционеры из аппарата вернутся к людям, откуда они пришли. А так мы заканчиваем опять "общероссийской Россией" партаппаратчиков".