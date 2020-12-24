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"Единая Россия" издевается? Законы будут принимать спортсмены и актёры

24 декабря 2020, 22:30  •  176 • Политика
Страна вступила в пору политического угара и противостояния. Словесные сражения за места в будущей Госдуме, которую мы будем избирать в сентябре 2021 года, уже ведутся по принципу: кто предложит самый хайповый бред и окажется в заголовках. Вместо решений, которые бы реально меняли в лучшую сторону жизнь обычных российских семей, – сплошная имитация и клоунада. И это только начало, потому что в Госдуму позвали артистов, спортсменов и иных деятелей, которые имеют очень смутные представления о законотворческой деятельности.
Автор:
Юрий Пронько
Никого не хочу обидеть, понимаю, что все граждане обладают равными правами, но "Единая Россия", на мой взгляд, пробила очередное дно.
По данным газеты "Ведомости" к предстоящим политическим баталиям вокруг мест в парламенте страны решено привлечь деятелей культуры и спорта. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля, но уже известно, что среди потенциальных законодателей – артисты, клоуны и спортсмены.
Мне сложно представить, какие законодательные акты могут одобрить эти люди. Наверно, каждый из них – достойных деятель и человек. Хотя если посмотреть наш "голубой экран", то складывается чёткое ощущение, что он давно упал ниже плинтуса. Зачем их звать в парламент? Что они там смогут привнести, какую законодательную лепту?
Госдума – это не цирк или спортивная арена. Госдума – это орган государственной власти, который наделён серьёзными полномочиями, в т. ч. контрольными. Если мы хотим превратить нашу жизнь в посмешище, то да, пора наполнить депутатские ряды клоунами и спортсменами. Если же стоит задача изменить жизнь в России к лучшему, вселить в людей уверенность в завтрашнем дне, а самое главное – показать и доказать, что законы принимаются в интересах общества и государства, то ни о каких артистах на Охотном ряду не может быть и речи.
На мой взгляд, пора отодрать серьёзную политику от клоунады. Я понимаю, что реальным группам влияния удобно сделать законодателями тех, кто ничего в этом не понимает. Посадить в зале пленарных заседаний Госдумы болванчиков, которые будут в нужный момент нажимать правильные кнопки. Но это дорога в один конец – в тупик, где одномоментно деградирует государство и общество.
Принятие законов, которые регламентируют нашу жизнь, – сложный механизм соблюдения интересов всех сторон, вовлечённых в этот процесс. Недопустимо, что судьба конкретного человека, судьба всей страны была в руках тех, кто, нажимая кнопки, думает о предстоящем корпоративе. Такое уже было, не стоит наступать на те же грабли. Парламент – это место для дискуссии и принятия серьёзных законодательных решений, а не место, где лицедейство становится смыслом хайпожорских заголовков, которые к реальной жизни не имеют никакого отношения.
Чуть меньше года остаётся до выборов. Мы с вами увидим разнообразные политические кульбиты и цирковые представления, но каждому из нас стоит помнить, что на кону судьба России, а значит, и каждого из нас, кто связывает с ней своё будущее и будущее своих детей.

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