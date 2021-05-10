"Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве

В Ростове-на-Дону было подписано соглашение о сотрудничестве "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса. Таким образом, утверждено участие героев Донбасса в политической жизни России, в том числе в ходе выборов в Госдуму.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 10 мая, проходит съезд Совета командиров Союза добровольцев Донбасса (СДД), где собралось около ста руководителей боевых подразделений. Как рассказывал ранее Царьград, начался сбор с возложения цветов к мемориалу Героям Донбасса, открытому в южной столице осенью 2017-го в память об ополченцах, оборонявших Донецкую и Луганскую народные республики от агрессии, развязанной Киевом после госпереворота 2014 года против русскоязычного населения юго-востока Украины.

Ключевым событием заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между партией "Единая Россия" и Советом командиров СДД. Де-факто, подписав это соглашение, партия власти признала Донбасс. Более того, как заявил председатель правления СДД Александр Бородай, герои Донбасса будут участвовать в выборах в Госдуму:

Сегодняшнее собрание - знаковое историческое событие. Очень долго мы не имели прямого отношения к внутриполитической жизни страны. Но мы должны развиваться. Да, СДД объединяет людей самых разных политических взглядов. А Донбасс стал тем местом, где боевое братство прослужило основной патриотического объединения этих людей, оказавшись сильнее споров и противоречий, которые иногда возникали. И Союз добровольцев Донбасса позволил сплотиться и стать единым центром. Мы должны доказать, что можем не только воевать и защищать Родину на полях сражений, но и добиваться результатов в мирной жизни. Поэтому принято решение участвовать в политической жизни государства, - отметил Бородай.

Подписание соглашения стало одной из вех политической жизни героев Донбасса в России. Фото: Царьград

Подписантами соглашения стали председатель правления СДД, первый вице-премьер ДНР Александр Бородай и секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В событии принял участие и учредитель Царьграда Константин Малофеев. В своей речи он напомнил о важности Русского мира и спасения Донбасса.

Союз добровольцев Донбасса создавался для защиты Русского мира. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, русский народ в результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века стал сам разделённым народом мира. Более 20 миллионов человек, по самым скромным оценкам, вдруг оказались иностранцами, до этого будучи коренным населением огромной великой страны. И, разумеется, тяжелее всего пришлось русским людям, оказавшимся на Украине, - подчеркнул Малофеев.

Очень важно, подчеркнул Малофеев, чтобы ветераны, защитники Донбасса сегодня могли обратиться к подрастающему поколению и заниматься политической деятельностью. Обращаясь к собравшимся командирам, Малофеев добавил:

"Вы точно любите Родину. Вы точно знаете, как этому научить. Поэтому ещё раз обращаюсь к вам с призывом быть активными и помнить о том, что вы это делаете не только для себя, но и за други своя".

Напомним, началось сегодняшнее событие с возложения цветов к памятнику Героям Донбасса в Ростове-на-Дону.