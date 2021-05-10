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"Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве
10 мая 2021, 15:15 • 118 • Политика
В Ростове-на-Дону было подписано соглашение о сотрудничестве "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса. Таким образом, утверждено участие героев Донбасса в политической жизни России, в том числе в ходе выборов в Госдуму.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 10 мая, проходит съезд Совета командиров Союза добровольцев Донбасса (СДД), где собралось около ста руководителей боевых подразделений. Как рассказывал ранее Царьград, начался сбор с возложения цветов к мемориалу Героям Донбасса, открытому в южной столице осенью 2017-го в память об ополченцах, оборонявших Донецкую и Луганскую народные республики от агрессии, развязанной Киевом после госпереворота 2014 года против русскоязычного населения юго-востока Украины.
Ключевым событием заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между партией "Единая Россия" и Советом командиров СДД. Де-факто, подписав это соглашение, партия власти признала Донбасс. Более того, как заявил председатель правления СДД Александр Бородай, герои Донбасса будут участвовать в выборах в Госдуму:
Подписание соглашения стало одной из вех политической жизни героев Донбасса в России. Фото: Царьград
Подписантами соглашения стали председатель правления СДД, первый вице-премьер ДНР Александр Бородай и секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
В событии принял участие и учредитель Царьграда Константин Малофеев. В своей речи он напомнил о важности Русского мира и спасения Донбасса.
Очень важно, подчеркнул Малофеев, чтобы ветераны, защитники Донбасса сегодня могли обратиться к подрастающему поколению и заниматься политической деятельностью. Обращаясь к собравшимся командирам, Малофеев добавил:
"Вы точно любите Родину. Вы точно знаете, как этому научить. Поэтому ещё раз обращаюсь к вам с призывом быть активными и помнить о том, что вы это делаете не только для себя, но и за други своя".
Напомним, началось сегодняшнее событие с возложения цветов к памятнику Героям Донбасса в Ростове-на-Дону.
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