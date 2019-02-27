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"EBU обнародовали достаточно четкий месседж": Украина может остаться без "Евровидения"

27 февраля 2019, 11:39  •  86 • Политика
Член правления НОТУ Александра Кольцова допустила возможность того, что в этом году Украина может остаться без "Евровидения". А все из-за политики. При этом она пояснила, что штрафов за это Киеву не будет, отметив, что по поводу украинского участника "EBU обнародовали достаточно четкий месседж".
Ранее выяснилось, что участники национального отбора на конкурс "Евровидение-2019" отказываются от своего участия один за другим. Сначала свое твердое "нет" сказала победительница - певица Maruv, заявив, что она - "музыкант, а не бита на политической арене", а вслед за ней бойкот объявила и группа Freedom-jazz girls band.
Пока молчит еще одна группа - Kazka. На нее Киев сейчас возлагает свои надежды все же попасть в Тель-Авив на музыкальный конкурс. Однако член правления НОТУ Александра Кольцова в интервью изданию "Вести" допустила возможность того, что в этом году Украина может остаться без "Евровидения".
По ее мнению, причиной всему попытка явной политизации участников нацотбора.
Она также пояснила, что штрафов за то, что Украина не представит своего участника, Киеву не будет, отметив, что по поводу украинского участника "EBU обнародовали достаточно четкий месседж".
"Мы будем транслировать этот конкурс без нашего представителя, - пояснила Кольцова. - EBU обнародовали достаточно четкий месседж - разбирайтесь, а когда определитесь, высылайте".
Если дословно, то организаторы "Евровидения" - Европейский вещательный союз (EBU) уточнили, что информация об украинском участнике появится на официальных информканалах, как только будет подтверждение.
"Как только они будут подтверждены, будут объявлены на официальных каналах "Евровидения", - указывается в сообщении.
При этом в EBU напомнили Украине об ответственности - о чем умолчала Кольцова.
"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом", - подчеркнули организаторы.

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