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"Э? Сражаться на Украину?": Чёрный беженец рассказал ABC News, как его заставляли воевать

08 марта 2022, 22:25  •  21 • Политика
Чернокожий беженец из Украины рассказал, как украинские власти хотели заставить его воевать за Незалежную. "Мы не украинцы. Мы чёрные. Как мы можем сражаться за Украину?!" – возмутился он в эфире ABC News.
Власти Украины хотели заставить находящихся в стране конголезцев воевать с Россией. Об этом рассказал чернокожий беженец из Украины в эфире американского телеканала ABC News.
В ходе репортажа о ситуации на Украине американский журналист решил поговорить с чернокожим беженцем. И тот рассказал много чего интересного. Мужчина приехал на Украину из Конго, но был вынужден эвакуироваться из страны из-за военных действий.
Нам сказали: мы дадим вам оружие, и вы будете сражаться за Украину! Я говорю: Э? Мы будем сражаться за Украину? Мы не украинцы. Мы чёрные. Как мы можем сражаться за Украину?!
- рассказал конголезский беженец.
Напомним, что власти Украины начали раздавать оружие всем желающим, чтобы они воевали с Россией. Это уже привело к вооружённым грабежам и убийствам ни в чём не повинных людей.

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