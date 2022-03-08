"Э? Сражаться на Украину?": Чёрный беженец рассказал ABC News, как его заставляли воевать

Чернокожий беженец из Украины рассказал, как украинские власти хотели заставить его воевать за Незалежную. "Мы не украинцы. Мы чёрные. Как мы можем сражаться за Украину?!" – возмутился он в эфире ABC News.

Власти Украины хотели заставить находящихся в стране конголезцев воевать с Россией. Об этом рассказал чернокожий беженец из Украины в эфире американского телеканала ABC News.

В ходе репортажа о ситуации на Украине американский журналист решил поговорить с чернокожим беженцем. И тот рассказал много чего интересного. Мужчина приехал на Украину из Конго, но был вынужден эвакуироваться из страны из-за военных действий.

Нам сказали: мы дадим вам оружие, и вы будете сражаться за Украину! Я говорю: Э? Мы будем сражаться за Украину? Мы не украинцы. Мы чёрные. Как мы можем сражаться за Украину?!

- рассказал конголезский беженец.

Напомним, что власти Украины начали раздавать оружие всем желающим, чтобы они воевали с Россией. Это уже привело к вооружённым грабежам и убийствам ни в чём не повинных людей.