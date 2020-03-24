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"Э как их подкидывает": Соловьёв о реакции ВШЭ на слова профессора о 37-м годе
24 марта 2020, 10:35 • 137 • Политика
Профессор ВШЭ вопреки оппозиционной политике вуза призвал "вернуть 37-й год" и "уничтожать либеральную сволоту". Вуз отреагировал молниеносно. "Как только произносишь ключевые слова "37-й" - э как их подкидывает. И сразу забываются все их обычные отмазки: ну что вы, это фигура речи, прекратите, мы же либеральные, мы же свободные…" - комментирует реакцию ВШЭ телеведущий Владимир Соловьёв.
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) попросит комиссию учёного совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год" и "уничтожать либеральную сволоту". Ситуацию для Царьграда прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.
Он обратил внимание на молниеносную реакцию ВШЭ. Соловьёв напомнил, что это тот же самый вуз, который так долго из себя выдавливал хоть что-то, чтобы осудить некоего Гусейна Гасанова, тоже профессора, который говорил о мусорном русском языке и оскорблял много кого.
В связи с этим телеведущему вспоминается одна из фраз Сталина: "Я думал, что демократия – это власть народа. Но президент Рузвельт объяснил мне, что это власть американского народа". По мнению Соловьёва, примерно то же можно сказать и о нынешней ситуации.
Соловьёв считает, что руководство Высшей школы экономики настолько запуталось, чего оно руководство, для чего оно нужно и чем оно занимается, что уже дует на воду. И забыло о хотя бы равном подходе ко всем.
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