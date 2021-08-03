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"Джунгли многоэтажных человейников": Шафран огласила планы чиновников на Москву
03 августа 2021, 17:45 • 51 • Политика
Анна Шафран огласила планы чиновников на Москву. Предполагается, что такие города, как Тверь, Тула, Рязань, Владимир и Калуга, со временем могут встроиться в новую агломерацию Москвы: "Джунгли многоэтажных человейников".
Весной в столице прошла масштабная форсайт-сессия "Москва-2050", напомнила журналист, ведущая Анна Шафран в программе "Шафран" на канале Царьград.
Так, архитекторы, урбанисты, футурологи, социологи и представители профильных ведомств города обсудили, какой быть Москве через 30 лет. Результаты опубликованы на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы, что "придаёт им некую официальность", добавила ведущая "Первого русского".
Будущее, как известно, можно предсказывать, а можно формировать. И некоторые опубликованные комментарии участников форсайта говорят о том, что они рассчитывают именно на формирование будущего развития Москвы в рамках указанных направлений.
Он сослался на официальную информацию, согласно которой в столицу и Подмосковье ежегодно перебирается порядка 200 тыс. человек. Эксперт считает, что такие города, как Тверь, Тула, Рязань, Владимир и Калуга, со временем могут встроиться в новую агломерацию Москвы.
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