"Джунгли многоэтажных человейников": Шафран огласила планы чиновников на Москву

Анна Шафран огласила планы чиновников на Москву. Предполагается, что такие города, как Тверь, Тула, Рязань, Владимир и Калуга, со временем могут встроиться в новую агломерацию Москвы: "Джунгли многоэтажных человейников".

Весной в столице прошла масштабная форсайт-сессия "Москва-2050", напомнила журналист, ведущая Анна Шафран в программе "Шафран" на канале Царьград.

Так, архитекторы, урбанисты, футурологи, социологи и представители профильных ведомств города обсудили, какой быть Москве через 30 лет. Результаты опубликованы на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы, что "придаёт им некую официальность", добавила ведущая "Первого русского".

Будущее, как известно, можно предсказывать, а можно формировать. И некоторые опубликованные комментарии участников форсайта говорят о том, что они рассчитывают именно на формирование будущего развития Москвы в рамках указанных направлений.

Есть основания предполагать, что тенденция к гиперцентрализации России сохранится. Москва продолжит оставаться городом, куда съезжаются все, - предположил директор Центра урбанистики Сергей Капков.

Он сослался на официальную информацию, согласно которой в столицу и Подмосковье ежегодно перебирается порядка 200 тыс. человек. Эксперт считает, что такие города, как Тверь, Тула, Рязань, Владимир и Калуга, со временем могут встроиться в новую агломерацию Москвы.