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"Джош его послал": Американский режиссер побрезговал миллионами Ходорковского, отказавшись снять о нем фильм
18 июля 2019, 21:39 • 34 • Политика
Продюсер фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" Игорь Лопатёнок рассказал о том, как американский режиссер Джошуа Оппенхаймер в свое время побрезговал деньгами олигарха и категорически отказался снимать про него фильм, за который, к слову, ему предлагали миллионы. "Джош его послал", - уточнил Лопатёнок.
На днях вышел фильм "Нерассказанная история Украины", продюсером которого выступил всемирно известный Оливер Стоун. Ожидаемо, что в самой Незалежной картину встретили в штыки - авторы показали весьма неприглядную для Киева изнанку. В том числе создатели фильма рассказали и о том, как США управляют Украиной.
Обрушились на картину Стоуна про Украину и некоторые российские СМИ. Среди них и "Медуза". Издание так и вовсе у себя в Twitter не рекомендовало "Нерасказанную историю Украины" к просмотру.
Фото: twitter/meduzaproject.
Еще одного продюсера фильма - украинского и американского деятеля киноиндустрии, режиссёра-документалиста Игоря Лопатёнка такой подход не сильно удивил. В соцсети появился фрагмент его интервью для PolitWera, в котором он рассказывает об истоках такого отношения к своей картине. В том числе раскрыл и один ранее неизвестный факт о беглом олигархе Михаиле Ходорковского.
В частности, Лопатёнок рассказал о том, как его друг - американский режиссер Джошуа Оппенхаймер, автор картин The Act of Killing ("Акт убийства") и The Look of Silence ("Взгляд тишины") побрезговал деньгами Ходорковского и категорически отказался снимать про него фильм.
"К нему в свое время подходил Михаил Ходорковский, просил сделать за 10 миллионов про него фильм. Так вот я вам скажу, - сделал небольшую паузу продюсер: - Джош его послал. Потому, что он мало того, что в Гарварде обучался…"
Лопатёнок прямо объясняет, почему со стороны либеральных СМИ к картине такой негативный подход.
"Они же на зарплате у этих ребят, которые это организовывали. Это Сорос и эти люди, пытаются объявлять фейковыми новостями всё, что не укладывается в норматив, - поясняет Лопатёнок. - Эти же люди организовали рашагейт в Америке. Это эти же люди организовали Акт Магнитского. Они достойны отдельной картины, потому что это, как их назвать, не свора - клика (группа или сообщество людей, занимающихся чем-то неблаговидным - ред.), которая сделала всё для того, чтобы каким-то образом испортить отношения Америки и России и любым образом постараться нанести вред России. Это враги Российской Федерации".
При этом подобные "критические" оценки продюсер воспринимает даже с оптимизмом, обращая внимание на тот факт, что если людям не рекомендуют что-то смотреть, то они обязательно это увидят.
"Люди, у которых есть критическое мышление, должны, соответственно, сделать сами свой выбор. И если им не рекомендуют, то, значит, надо посмотреть, - поясняет Лопатёнок и считает, что "критики" "на самом деле подыгрывают нам, в промо-кампании нашего фильма". - Лучше не придумаешь".
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