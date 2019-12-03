"Джонсон играет с Трампом в прятки": В соцсетях объяснили исчезновение премьера Британии

В Рунете объяснили таинственную пропажу премьера Британии Бориса Джонсона. Telegram-канал "Саваничи" опубликовал скриншот материала Times. В нём говорится, что Джонсон будет избегать встреч с Трампом во время саммита НАТО. В Рунете предположили, что Джонсон просто "играет с Трампом в прятки".

Times передаёт, что Борис Джонсон выбрал такую стратегию поведения перед выборами. Премьер считает, что открытая поддержка Дональда Трампа может повредить Консервативной партии, к которой он относится. Поэтому на саммите Джонсон постарается как можно реже оказываться рядом с американским президентом. Дональд Трамп приедет в столицу Великобритании на следующей неделе на саммит НАТО, передаёт "ИноТВ".

До этого Трамп всячески поддерживал Джонсона и характеризовал его как "хорошего человека" и "британского Трампа".