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"Джонсон играет с Трампом в прятки": В соцсетях объяснили исчезновение премьера Британии
03 декабря 2019, 01:24 • 27 • В мире
В соцсетях нашли объяснение таинственного исчезновения премьера Британии. Пользователи Рунета шутят, что Джонсон просто "играет с Трампом в прятки". В доказательство Telegram-канал "Саваничи" приводит материал Times, в котором говорится, что "Джонсон постарается не появляться рядом с Трампом во время саммита НАТО".
В Рунете объяснили таинственную пропажу премьера Британии Бориса Джонсона. Telegram-канал "Саваничи" опубликовал скриншот материала Times. В нём говорится, что Джонсон будет избегать встреч с Трампом во время саммита НАТО. В Рунете предположили, что Джонсон просто "играет с Трампом в прятки".
Times передаёт, что Борис Джонсон выбрал такую стратегию поведения перед выборами. Премьер считает, что открытая поддержка Дональда Трампа может повредить Консервативной партии, к которой он относится. Поэтому на саммите Джонсон постарается как можно реже оказываться рядом с американским президентом. Дональд Трамп приедет в столицу Великобритании на следующей неделе на саммит НАТО, передаёт "ИноТВ".
До этого Трамп всячески поддерживал Джонсона и характеризовал его как "хорошего человека" и "британского Трампа".
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