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"Джон пока отдыхает - пьёт кофе": Как американцы злят русских в Сирии. Мнение Баранца

23 июля 2020, 21:05  •  51 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом высказался по поводу конфликтных ситуаций в Сирии, которые всё чаще возникают в последнее время между военными США и России. Эксперт рассказал, как американцы злят русских и что из этого может выйти.
В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отметил, что прибывшие без спроса в Сирию американцы теперь пытаются заблокировать те маршруты патрулирования, которые организовали российские военные, в некоторых случаях - при участии турецких коллег.
"Эти маршруты патрулирования расширяют территорию, которая находится под контролем законных властей Сирии. Маршруты разрастаются и всё больше и больше приближаются к нефтеносным районам, которые находятся под контролем американцев. Вот это для них очень болезненно, очень ощутимо, и они всячески пытаются ограничить расширение зоны патрулирования российских войск. Из-за этого чаще всего и случаются стычки, которые иногда больше похожи не на действия серьёзных военных людей, а на какие-то бандитские разборки. Слава Богу, до стрельбы не дошло, но несколько конфликтов, когда могла вспыхнуть перестрелка, были. Они играют у россиян, очень серьёзно играют на нервах. И, вы знаете, частенько искрит так, что высока вероятность перестрелки, даже человеческих жертв", - описал ситуацию Баранец.
Причём, добавил военный обозреватель, как правило, разборки проходят по банальному сценарию: сталкиваются две-три группы на бронетранспортёрах - если они постреляют, то появятся жертвы и в дело вынуждены будут вмешаться более серьёзные силы. Что касается неких протоколов поведения, о которых ранее заявил один из заместителей командующего сирийскими операциями генерал-майор Кеннет Экман, Баранец признался, что о них ничего ему неизвестно.
"Я просто знаю о договорённостях, которые были достигнуты между нашими и американцами в октябре 2015 года. Чётко договорились, кто как себя ведёт, в каких зонах может патрулировать, на земле или в воздухе, какие действия производить. На случай возникновения конфликта есть своеобразная горячая российско-американская линия. Она действительно существует. Правда, иногда американцы ведут себя издевательски. Когда российский оперативный дежурный звонит американцу, а ему какой-то сержант отвечает, что, к примеру, Джон пока отдыхает или кофе пьёт. Был такой случай. И это у нас, в общем-то, понятно, какую реакцию вызывает", - рассказал Баранец.
Он подчеркнул, что американцы ведут себя нагло. Об этом говорит в первую очередь то, что они до сих пор отказываются отвечать на вопрос, на каком основании они прибыли на сирийскую землю, обратил внимание Баранец.

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