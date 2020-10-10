"Джон Маккейн" вторгся в Китай: США грубо нарушили морские границы Поднебесной - КНР

Эсминец ВМС США "Джон Маккейн" вторгся в территориальные воды Китая у Парасельских островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Наньдун.

Уточняется, что инцидент произошёл в пятницу, 9 октября. Ракетный эсминец США без разрешения Китая вошёл в территориальные воды Поднебесной. Боевой корабль был идентифицирован, как эсминец "Джон Маккейн". Силы морской авиации ВМС НОАК передали американскому военному судну требование немедленно покинуть акваторию.

Требуем от США немедленно прекратить такие провокационные действия, строго контролировать операции морских и воздушных сил во избежание случайных инцидентов, - говорится в заявлении Китая.

Напомним, что регион вокруг архипелага Спратли и расположенных рядом Парасельских островов в Южно-Китайском море уже много лет является точкой напряжённости. Дело в том, что на эти острова претендует целый ряд стран. В их числе Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.

Регион представляет высокую стратегическую ценность, так как расположен на перекрёстке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов. Кроме того, по оценкам экспертов, на островном шельфе сосредоточены значительные запасы нефти и минералов.