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"Джон Маккейн" вторгся в Китай: США грубо нарушили морские границы Поднебесной - КНР
10 октября 2020, 02:40 • 80 • Политика
В Китае заявили, что эсминец США "Джон Маккейн" вторгся в территориальные воды Китая. "Требуем от США немедленно прекратить такие провокационные действия, строго контролировать операции морских и воздушных сил во избежание случайных инцидентов", - гласит сообщение Поднебесной.
Эсминец ВМС США "Джон Маккейн" вторгся в территориальные воды Китая у Парасельских островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Наньдун.
Уточняется, что инцидент произошёл в пятницу, 9 октября. Ракетный эсминец США без разрешения Китая вошёл в территориальные воды Поднебесной. Боевой корабль был идентифицирован, как эсминец "Джон Маккейн". Силы морской авиации ВМС НОАК передали американскому военному судну требование немедленно покинуть акваторию.
Напомним, что регион вокруг архипелага Спратли и расположенных рядом Парасельских островов в Южно-Китайском море уже много лет является точкой напряжённости. Дело в том, что на эти острова претендует целый ряд стран. В их числе Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.
Регион представляет высокую стратегическую ценность, так как расположен на перекрёстке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов. Кроме того, по оценкам экспертов, на островном шельфе сосредоточены значительные запасы нефти и минералов.
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