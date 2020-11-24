"Джон Маккейн" шёл на таран, чтобы отобрать у России Дальний Восток. Заявление США

В США нашли объяснение для эсминца, который нарушил границы России. Оказалось, что это была сознательная провокация для "обеспечения свободы судоходства". Об этом заявило командование 7-го флота США. В понимании США границы России обозначены неверно. Слишком большой у нас Дальний Восток.

"Проведя эту операцию, Соединённые Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальными водами России", - говорится в официальном заявлении командования.

Залив Петра Великого не является территорией России, продолжают американцы. Международное право, мол, говорит о том, что это воды, где флот США может ходить совершенно спокойно... Вот и получается, что на таран российского корабля американцы шли совершенно сознательно. И лишь чудом избежали наказания.

Напомним, что ранее появилась информация: большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение российской границы американским кораблём. Эсминец "Джон Маккейн" пытался войти в территориальные воды России в заливе Петра Великого в Приморском крае.

Информацию подтвердили в Министерстве обороны России. Эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн", который уже несколько дней находился в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды России в заливе Петра Великого и углубился за линию морской границы на два километра, рассказали в оборонном ведомстве. Происшествие случилось в 06:17.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец убеждён, что это была осознанная попытка проверить оборону русского флота, а не "случайное" вторжение в наши воды.

"На таких кораблях не сидят на командирском мостике желторотые юнцы из Военно-морской академии Соединённых Штатов Америки. Это люди матёрые. Они уже много поболтались в морях и океанах. У них есть прекрасная аппаратура, ориентировка, гидроакустика. Есть всё, что нужно для того, чтобы строжайшим образом соблюдать все международные правила, и знать, где же "красная линия". Где нейтральные воды, и в каком месте начинается государственная граница Российской Федерации", - заметил Баранец.