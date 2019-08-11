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"Джо не соображает": Трамп жестко унизил Байдена, метящего в президенты США
11 августа 2019, 14:24 • 139 • Политика
Глава Белого дома Дональд Трамп жестко прошелся по умственным способностям лидера президентских праймериз у американских демократов Джо Байдена. "Джо не соображает", - заявил президент США в своем Twitter.
"Джо Байден сказал прямо сейчас: "Мы верим в факты, а не в правду". Неужели кто-то всерьез считает, что он интеллектуально соответствует работе президента?" - спросил американский президент.
"Мы играем в большом и сложном мире. А Джо не соображает!" - сокрушается Дональд Трамп.
Напомним, президент США регулярно подвергает острой критике интеллектуальные способности 76-летнего Джо Байдена. Не останавливаясь перед переходом на личности, глава Белого дома дал своему конкуренту от демократов прозвище "Сонный Джо".
Ранее в августе бывший вице-президент США Джо Байден навлек на себя критику многих политиков, заявив в ходе выступления, что "дети в бедных семьях так же умны и талантливы, как и белые дети".
Тем не менее, как следует из результатов опросов, сейчас Байден лидирует среди демократов, которые ведут борьбу за пост президента США от их партии.
Следующие выборы президента США состоятся в 2020 году.
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