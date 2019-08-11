"Джо не соображает": Трамп жестко унизил Байдена, метящего в президенты США

"Джо Байден сказал прямо сейчас: "Мы верим в факты, а не в правду". Неужели кто-то всерьез считает, что он интеллектуально соответствует работе президента?" - спросил американский президент.

"Мы играем в большом и сложном мире. А Джо не соображает!" - сокрушается Дональд Трамп.

Напомним, президент США регулярно подвергает острой критике интеллектуальные способности 76-летнего Джо Байдена. Не останавливаясь перед переходом на личности, глава Белого дома дал своему конкуренту от демократов прозвище "Сонный Джо".

Ранее в августе бывший вице-президент США Джо Байден навлек на себя критику многих политиков, заявив в ходе выступления, что "дети в бедных семьях так же умны и талантливы, как и белые дети".

Тем не менее, как следует из результатов опросов, сейчас Байден лидирует среди демократов, которые ведут борьбу за пост президента США от их партии.

Следующие выборы президента США состоятся в 2020 году.