"Джо, что же ты наделал": Британцы усомнились во вменяемости Байдена после слов о Путине

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление президента США Джозефа Байдена о президенте России Владимире Путине. Британцы сомневаются в психическом здоровье американского лидера.

Провокационные высказывания президента США Джозефа Байдена в адрес президента России Владимира Путина в интервью телеканалу ABC не оставили равнодушными читателей британского издания Daily Mail. Британцы резко высказались под статьёй об утверждении главы США, что он согласен считать главу России "убийцей".

"Разжигатель войн Байден решил начать с России", - считает psvensson75. "Ну и ну, Байден - самый позорный президент за всю историю", - считает Triumphantape.

"В Белом доме засел псих…", "Слабоумный Джо идёт! Осторожнее с ходунками!" - пишут читатели британской газеты.

По мнению некоторых комментаторов, "похоже, Байден вознамерился развязать третью мировую". Пользователь ViveLeTrump резюмировал: "Это не Путин пытается извести Америку, а Байден".

Также комментаторы пишут под статьёй: "И кто голосовал за этого идиота за избрание во власть!"; Конечно, Байден не сожалеет о своих словах, потому что он уже забыл, что сказал"; "Ох, Джо, что же ты наделал!!!".

Как сообщал Царьград, Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Также лидер США пообещал, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в выборы.

Президент России в ответ пожелал Джо Байдену здоровья и предложил лидеру США провести открытые онлайн-переговоры. Пресс-секретарь Белого дома Псаки ответила, что Байден занят.

Сын Дональда Трампа назвал поведение Байдена "трусостью" и предположил, что нынешний президент США просто не может поддерживать беседу без готового сценария.

СМИ также напомнили, что Джо Байден сам относится к "ястребам" американской элиты и поддерживал войны США против Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии, жертвами которых стали сотни тысяч мирных жителей, в том числе детей.