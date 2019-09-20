"Джентльмены удачи" в зале суда: О повороте в деле Павла Устинова, реальной помощи и хайпе

Актера Павла Устинова, который в течение нескольких дней стал символом и гражданской позиции, и хайпа, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Рассказываем не только о деле Устинова, но и о ситуации вокруг него, которую пытались использовать самые разные силы.

Для начала отметим, в пользу изменения меры пресечения уже высказались и представители Генпрокуратуры, и омбудсмен Татьяна Москалькова. После чего и было принято решение.

В чем обвиняют Павла Устинова и кто это вообще такой

Павел Устинов - начинающий актер. Он стал участником одной из несанкционированных акций в Москве. Сам заявлял, что оказался в гуще событий невольно - ждал человека у станции метро, по работе. У следствия, вероятно, своя позиция. Тем более что Павел Устинов при задержании оказал сопротивление. Пытаясь увернуться от сотрудников Росгвардии, одному из силовиков он вывихнул руку. В результате прозвучал приговор суда - 3,5 года лишения свободы.

Акции в защиту Устинова начались сначала в актерской среде, затем и среди журналистов - в целом в обществе. Однако посыл был самый разный. Одни просто говорили о бесчинствах власти, не предлагая никаких мер для регулирования ситуации (в том числе законную апелляцию). Другие напоминали, что гражданское общество вправе дать сигнал о своем недовольстве, но не должно подменять собой суд. Так и возникли кейсы о хайпе на деле Устинова. Оказалось, что многим было не важно, отпустят его из СИЗО или нет, уменьшат срок или оставят прежним, о чем в том числе высказывался тележурналист Владимир Соловьев.

В пятницу, 20 сентября, состоялось очередное заседание суда. Как передает корреспондент Царьграда с места, Устинову изменили меру пресечения. Он отпущен из СИЗО под подписку о невызде. Кстати, во время рассмотрения дела Устинова в зале внезапно заиграла музыка из "Джентльменов удачи". Это у кого-то из участников процесса зазвонил телефон.

Фото: Царьград.

Манипуляции вокруг дела

В здании Мосгорсуда сегодня собрались несколько десятков человек в качестве группы поддержки Устинова. В том числе его бывшие однокурсники. С ними и пытался поговорить корреспондент Царьграда, однако некий человек в группе - он также назвал себя однокурсником - запретил девушкам говорить именно с Царьградом. Как нам кажется, это одна из ветвей той самой манипуляции. Ведь когда информация подается только по определенным каналам, создаются шоры, вредящие расследованию и нормальному течению дела. В результате все обрастает мифами и слухами, а о законных способах защиты уже забывают.

Об этой проблеме чуть раньше говорили и писатель Захар Прилепин и спецкор Дмитрий Стешин. Журналист отметил, что "сейчас полным ходом идет третья попытка заложить фундамент под будущую дестабилизацию". То есть речь идет о попытке посеять в России очередную смуту? Прилепин также увидел странности с массовым флешмобом в защиту актера и, как и Стешин, задал весьма неудобные вопросы по делу Устинова.

Захар Прилепин написал так:

"Полистал "Инстаграм". Там артисты - сотни прекрасных, лучших артистов - за Устинова. Нагиев написал: "Мама, мы все тяжело больны..." Ну и прочие, прочие, прочие. Про 37-й пишут. Про 38-й, - перечислил коротко основные тезисы бучи в Рунете по делу Устинова и иронично добавил: - Сухари сушат уже, видимо".

В связи с этим у писателя возникло два важных и явно неудобных вопроса по делу актера.

"Вопросов у меня два. Первый. Кто сделал оповещение этих артистов. Кто-то же их оповестил? Так мощно и массово - в один день. Кто? - поинтересовался Прилепин. - Второй. Отчего я, просмотрев добрую сотню фамилий самых лучших из артистов, так и не вспомнил, чтобы хоть кто-нибудь из них, хоть один, хоть раз высказался по поводу обстрелов Донбасса?"

Прилепин отметил: "Никогда и ни за что не поверю в ваш гуманизм". И добавил, что верит в "актёрскую солидарность".

"Я вот тоже за военных всегда переживаю, за омоновцев, за чэвэкашников, за людей в погонах. И за нацболов, и за ополченцев, и за соседей по деревне. И за поэтов, и за писателей. И за многодетных матерей. И за донецких, и за луганских. И за старых коммунистов, конечно - за живых и за мёртвых. За своих, в общем, - резюмирует Прилепин. - Но я ж не делаю при этом вид, что я гуманист. И про 37-й не рассказываю. Вы-то зачем это делаете?"

Фото: скриншот twitter/ZaharPrilepin

Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин у себя в телеграм-канале "Русский тарантасъ" также задал конкретный и явно неудобный вопрос о хайпе с делом Устинова.

"Чем отличается хайп с "Устиновым - вывихни плечо" от концерта крысолова из Гамельна? - поинтересовался журналист и тут же ответил: - Да ничем". Стешин подчеркнул, что "технологии "оранжевых смут" обкатаны в десятках странах", добавив, что "эти смуты невозможны без фундамента недовольства".

"На мой взгляд, взгляд человека, работавшего на семи "оранжевых революциях", сейчас полным ходом идет третья попытка заложить фундамент под будущую дестабилизацию", - поясняет свою мысль спецкор.

"Дети уже вышли из города, а дудочка тянет простую мелодию, - отмечает Стешин и добавляет, что когда ранее он выступал в качестве эксперта по "оранжевым революциям" в Совете Федераций, то "свой номер я начал со слов: "Майдан невозможен без предательства части элит". Вот в чем копаться нужно…"

Чуть позже журналист уточнил, что работал даже не на семи, а на восьми революциях.

"Итак. Киргизия-2005, Монголия, Молдавия, Египет, Ливия, Сирия, Египет-2, Украина, Армения, - перечислил их все Стешин. - Все-таки восемь, потому что в Египте-2013 была контрреволюция. Будем честны".

Фото: Царьград.

Как помочь?

Адвокат Шота Горгадзе в беседе с Царьградом отметил, что дело действительно непростое и не всегда однозначное, если говорить о профессиональной стороне вопроса. Однако он не считает, что общество должно подменять собой судебные органы.

"Однозначно, я думаю, что будет апелляционная инстанция, - говорил адвокат, и, к слову, так и произошло. - Я всегда против того, чтобы часть общества оказывала давление на суд различными лозунгами. Это неправильно. Судебная процедура, если мы живем в цивилизованном обществе, в правовом государстве, то необходимо этими юридическими процедурами пользоваться. Задача общества - это привлечь внимание к той или иной проблеме, если мы видим, что творится беззаконие. Но подменять собой правоохранительную систему, судебную систему общество не должно. Иначе мы придем к судам Линча, рано или поздно. Поэтому то, что общество возмущается, я понимаю. Но то, что общество не должно оказывать давление на суд, я считаю это тоже очевидным".

Владимир Соловьев заявил о реальной помощи Павлу Устинову, отличной от "завываний дилетантов". Он подчеркнул, что хайпующие на приговоре вряд ли видят своей целью решение проблемы. Их задача кричать "кошмар!" и "долой!"

"А вы о Павле Устинове подумали? Пока я знаю только, что Тина Канделаки и я предложили: а) дать денег для того, чтобы нанять серьезных адвокатов; б) предложили этих самых адвокатов. Мне вчера звонил Шота Горгадзе. И я уверен, что если подключить профессионалов, то уже и в первой инстанции, по крайней мере, все необходимые документы и видеосвидетельства, которые могут восприниматься как иная точка зрения, которая восторжествовала в суде первой инстанции, уже были бы приняты к рассмотрению. Суд - это процедура, этим надо уметь пользоваться".

Соловьев предлагал прекратить "завывания дилетантов" и дать возможность грамотному адвокату довести позицию до судьи. Вот это будет работа. А есть хайп.

"Хайп - это кричать "долой!", "кошмар!", "нет судов, как можно, до чего мы дожили!", "мама, мы все тяжело больны!" Да... мы больны цеховой болезнью. А не актерам, не журналистам помогать кто-нибудь собирается?"

В завершение добавим. Слушания дела продолжатся. А значит, если, действительно произошла несправедливость, стоит сосредоточиться на помощи, а не на личном пиаре с горячей темой.