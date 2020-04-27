"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Русским пришлось вмешаться

Русский космонавт Максим Сураев выложил в своём Instagram видео с американским коллегой. На кадрах гражданин США дует в бутылку с соком, образуется пузырь, а затем он лопается и капли разлетаются по МКС.

"Джек, так нельзя! МКС - наш дом, мы живем там десятилетия. Потом из-за этого много нежелательных микроорганизмов живут с нами в космосе", - пояснил Сураев.

Космонавт добавил, что американец нарушил правила почему-то в японском модуле, а не в своём.