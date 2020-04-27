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"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Русским пришлось вмешаться

27 апреля 2020, 23:10  •  196 • В мире
Русский космонавт Максим Сураев показал в своём Instagram, как его американский коллега нарушает правила на МКС. Так, гражданин США дует в бутылку с соком, из-за чего образуется пузырь и субстанция разлетается по всему модулю. Сураев заметил: "Джек, так нельзя", и объяснил почему.
Русский космонавт Максим Сураев выложил в своём Instagram видео с американским коллегой. На кадрах гражданин США дует в бутылку с соком, образуется пузырь, а затем он лопается и капли разлетаются по МКС.
"Джек, так нельзя! МКС - наш дом, мы живем там десятилетия. Потом из-за этого много нежелательных микроорганизмов живут с нами в космосе", - пояснил Сураев.
Космонавт добавил, что американец нарушил правила почему-то в японском модуле, а не в своём.
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Публикация от Максим Сураев (@suraevmaxim)

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