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"Джебхат ан-Нусра" в котле: Сирийская армия ликвидирует террористов в Идлибе
22 января 2018, 13:24 • 246 • Политика
В Минобороны России сообщили о начале ликвидации террористов, окруженных в сирийской провинции Идлиб.
Армия САР и отряды народного ополчения начали операцию по ликвидации боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в Идлибе, сообщили в Минобороны РФ.
Террористов окружили в восточной части провинции Идлиб 21 января. Численность группировки составляет более 1,5 тысячи боевиков, отметили в ведомстве.
Отмечается, что окруженные террористы имеют боевые машины пехоты, танки, полевую артиллерию и минометы.
За минувшие сутки сирийские военные и ополченцы продвинулись на 6 километров севернее аэродрома Абу-Духур. Они освободили от террористов 24 населенных пункта.
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