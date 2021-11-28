"Джавелины" против крылатых ракет? Что ВСУ могут противопоставить русской армии

Эксперт рассказал, что ВСУ могут противопоставить русской армии и с каким успехом. Американские "Джавелины" против крылатых ракет?

В последнее время в Вашингтоне и Киеве регулярно говорят о готовящемся вторжении России на Украину. Агентство Bloomberg даже назвало предположительное время атаки - декабрь.

Автор канала "Исторический понедельник" попытался прикинуть, что украинская армия может противопоставить русской, если предположить, что вооружённый конфликт действительно произойдёт.

Украинская пропаганда регулярно говорит о большом арсенале противотанкового и противопехотного оружия, которое ВСУ не побоятся пустить в ход, если начнётся война с Россией. У Киева действительно остались большие запасы противотанкового оружия с советских времён. Плюс США поставляют на Украину противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Однако мало кто учитывает, что на самом деле главным оружием в современной войне являются не танки, а крылатые ракеты. Они не боятся мин и ПТУРов, их не нужно далеко транспортировать. Достаточно дать команду и навестись, чтобы уничтожить вражескую артиллерию, центр связи, командный пункт или склад с боеприпасами.

Сегодня войны танками не начинаются, танками они заканчиваются. А первым номером выходят крылатые ракеты. Против такого врага ни пехотинцы, ни артиллеристы, ни танкисты, ни моряки сражаться не могут,

- пишет блогер.

А против крылатых ракет у Украины нет никаких средств. Страна, по сути, не имеет системы ПВО. Более того, даже США, которые покровительствуют Украине, толком не научились сбивать крылатые ракеты, а потому не совсем понятно, какую они могут в этом случае оказать помощь.