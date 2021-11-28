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"Джавелины" против крылатых ракет? Что ВСУ могут противопоставить русской армии
28 ноября 2021, 19:40 • 283 • Политика
Эксперт рассказал, что ВСУ могут противопоставить русской армии и с каким успехом. Американские "Джавелины" против крылатых ракет?
В последнее время в Вашингтоне и Киеве регулярно говорят о готовящемся вторжении России на Украину. Агентство Bloomberg даже назвало предположительное время атаки - декабрь.
Автор канала "Исторический понедельник" попытался прикинуть, что украинская армия может противопоставить русской, если предположить, что вооружённый конфликт действительно произойдёт.
Украинская пропаганда регулярно говорит о большом арсенале противотанкового и противопехотного оружия, которое ВСУ не побоятся пустить в ход, если начнётся война с Россией. У Киева действительно остались большие запасы противотанкового оружия с советских времён. Плюс США поставляют на Украину противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".
Однако мало кто учитывает, что на самом деле главным оружием в современной войне являются не танки, а крылатые ракеты. Они не боятся мин и ПТУРов, их не нужно далеко транспортировать. Достаточно дать команду и навестись, чтобы уничтожить вражескую артиллерию, центр связи, командный пункт или склад с боеприпасами.
- пишет блогер.
А против крылатых ракет у Украины нет никаких средств. Страна, по сути, не имеет системы ПВО. Более того, даже США, которые покровительствуют Украине, толком не научились сбивать крылатые ракеты, а потому не совсем понятно, какую они могут в этом случае оказать помощь.
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