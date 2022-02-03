"Дышите глубоко": Доктор Комаровский дал совет украинцам в ожидании русского вторжения

Известный украинский врач Евгений Комаровский дал совет украинцам в ожидании русского вторжения. Он рекомендовал соотечественникам поменьше волноваться: "Дышите глубоко, не смотрите новости".

Об этом он заявил, отвечая на вопрос в ходе программы "Итоги месяца" на телеканале "Украина 24". Медик отметил, что из-за слухов о якобы готовящемся русском вторжении украинское общество стало слишком нервным.

Дышите глубоко. Не смотрите новости. Общайтесь с хорошими людьми. Гуляйте на свежем воздухе, дышите полной грудью. Поиграйте с детьми. Просто посмотрите, как прекрасен этот мир,

- посоветовал доктор Комаровский.

Он также признался, что не верит, будто Россия собирается ввести войска на территорию Украины. По словам врача, это не выгодно никому.

Отметим, что слухи о якобы готовящемся вторжении России уже третий месяц раскручивают американские СМИ, хотя Москва неоднократно опровергала эти вбросы. Нагнетание истерии вызвало панику на Украине. Иностранные инвесторы бросились выводить свои активы, а в Киеве начали открывать бомбоубежища.