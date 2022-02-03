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"Дышите глубоко": Доктор Комаровский дал совет украинцам в ожидании русского вторжения
03 февраля 2022, 21:25 • 59 • Политика
Известный украинский врач Евгений Комаровский дал совет украинцам в ожидании русского вторжения. Он рекомендовал соотечественникам поменьше волноваться: "Дышите глубоко, не смотрите новости".
Об этом он заявил, отвечая на вопрос в ходе программы "Итоги месяца" на телеканале "Украина 24". Медик отметил, что из-за слухов о якобы готовящемся русском вторжении украинское общество стало слишком нервным.
- посоветовал доктор Комаровский.
Он также признался, что не верит, будто Россия собирается ввести войска на территорию Украины. По словам врача, это не выгодно никому.
Отметим, что слухи о якобы готовящемся вторжении России уже третий месяц раскручивают американские СМИ, хотя Москва неоднократно опровергала эти вбросы. Нагнетание истерии вызвало панику на Украине. Иностранные инвесторы бросились выводить свои активы, а в Киеве начали открывать бомбоубежища.
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