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"Дышите глубоко": Доктор Комаровский дал совет украинцам в ожидании русского вторжения

03 февраля 2022, 21:25  •  59 • Политика
Известный украинский врач Евгений Комаровский дал совет украинцам в ожидании русского вторжения. Он рекомендовал соотечественникам поменьше волноваться: "Дышите глубоко, не смотрите новости".
Об этом он заявил, отвечая на вопрос в ходе программы "Итоги месяца" на телеканале "Украина 24". Медик отметил, что из-за слухов о якобы готовящемся русском вторжении украинское общество стало слишком нервным.
Дышите глубоко. Не смотрите новости. Общайтесь с хорошими людьми. Гуляйте на свежем воздухе, дышите полной грудью. Поиграйте с детьми. Просто посмотрите, как прекрасен этот мир,
- посоветовал доктор Комаровский.
Он также признался, что не верит, будто Россия собирается ввести войска на территорию Украины. По словам врача, это не выгодно никому.
Отметим, что слухи о якобы готовящемся вторжении России уже третий месяц раскручивают американские СМИ, хотя Москва неоднократно опровергала эти вбросы. Нагнетание истерии вызвало панику на Украине. Иностранные инвесторы бросились выводить свои активы, а в Киеве начали открывать бомбоубежища.

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