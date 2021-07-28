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"Дышать нечем, море в пепле": Отдыхающие в Турции прячутся по гостиницам из-за пожара
28 июля 2021, 17:50 • 127 • В мире
Туристка из России рассказала, что произошло на популярном местном курорте утром 28 июля.
В Турции горят леса. По словам одной из отдыхающих, пожар случился в районе между Сиде и Антальей. Это место излюблено туристами - много гостиниц, обилие экскурсий.
Пожары видны и из гостиниц, и на пляже - очевидцы запечатлели зарево и вздымающийся от пожаров дым.
По словам туристки, всё началось утром. Самолёты пытались локально тушить огонь, забирая воду из моря, однако пока ситуация не улучшается. Море в пепле, а отдыхающие вынуждены прятаться в гостиницах, поскольку на улице буквально нечем дышать.
Местные же рассказали иностранцам, что в районе, который охвачен пламенем, проводится много интересных экскурсий. Данных о пострадавших пока нет, власти говорят: this is fine, передаёт Телеграм-канал Mash.
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