"Дышала еле-еле, не верила в счастье": Собака вернулась к хозяйке спустя 12 лет

Портал CBS Pittsburgh опубликовал видео трогательной встречи хозяйки и её потерявшейся собаки. Они не виделись 12 лет. Всё это время женщина надеялась, что всё же сможет найти своего той-фокстерьера.

"Я много ночей провела в слезах, - рассказала женщина в разговоре с журналистами. - В тот день я была на работе. Мой 12-летний сын вернулся из школы и случайно оставил дверь открытой".

Видимо, пёс убежал гулять, но забыл вернуться. Разумеется, он не может поведать всё, что с ним случилось за время 12-летнего странствия, но его хозяйка предполагает, что он мог запрыгнуть в чужую машину и уехать: пёс любил путешествовать с семьёй на авто.

Собака была чипирована, женщина не переставала платить по 15 долларов за микрочип ежегодно. И вот однажды, когда замерзающего той-фокстерьера заметили неравнодушные люди, то отдали его в ветклинику. Врач смог связаться с хозяйкой и вернуть собаку.

"Дышала еле-еле, не верила в счастье", - рассказывает женщина.