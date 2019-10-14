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"Дышала еле-еле, не верила в счастье": Собака вернулась к хозяйке спустя 12 лет
14 октября 2019, 22:09 • 41 • В мире
Жительница американского города Бока-Ратон, штат Флорида, нашла пропавшую 12 лет назад собаку породы той-фокстерьер. Обнимая собаку, женщина признаётся, что "дышала еле-еле, не верила в счастье", когда ей сообщили, что питомица нашлась.
Портал CBS Pittsburgh опубликовал видео трогательной встречи хозяйки и её потерявшейся собаки. Они не виделись 12 лет. Всё это время женщина надеялась, что всё же сможет найти своего той-фокстерьера.
"Я много ночей провела в слезах, - рассказала женщина в разговоре с журналистами. - В тот день я была на работе. Мой 12-летний сын вернулся из школы и случайно оставил дверь открытой".
Видимо, пёс убежал гулять, но забыл вернуться. Разумеется, он не может поведать всё, что с ним случилось за время 12-летнего странствия, но его хозяйка предполагает, что он мог запрыгнуть в чужую машину и уехать: пёс любил путешествовать с семьёй на авто.
Собака была чипирована, женщина не переставала платить по 15 долларов за микрочип ежегодно. И вот однажды, когда замерзающего той-фокстерьера заметили неравнодушные люди, то отдали его в ветклинику. Врач смог связаться с хозяйкой и вернуть собаку.
"Дышала еле-еле, не верила в счастье", - рассказывает женщина.
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