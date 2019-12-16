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"Дырку от бублика, а не Шарапова!": В Рунете "прошлись" по планам японцев отнять у России все Курилы

16 декабря 2019, 04:39  •  97 • Политика
Лидер оппозиционной компартии Японии Кадзуо Сии заявил, что во время переговоров с Москвой по Курилам нужно требовать весь архипелаг. Тогда, мол, можно будет вернуть хотя бы часть островов. Пользователи Рунета "прошлись" по планам японских коммунистов: "Дырку от бублика они получат, а не Шарапова!"
Во время переговоров с Москвой Японии следует обозначить весь Курильский архипелаг своим. Тогда можно будет вернуть ей два острова Южных Курил. Об этом заявил лидер оппозиционной компартии Японии Кадзуо Сии, сообщает ТАСС.
Политик считает, что в вопросе Курил нужно учитывать лишь договор 1875 года о российско-японской границе. Согласно ему острова были отданы в обмен на полный контроль Москвы над Сахалином. При этом Сан-Францисский мирный договор (соглашение по итогам Второй мировой войны) Сии назвал несправедливым, поскольку Япония целиком отказалась от претензий на Курилы.
"Нужно исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор", - предлагает Сии. По его мнению, Япония сможет быстрее получить острова Южных Курил, если начнёт претендовать и на северные. "На японско-российских переговорах Россия отвергла идею премьер-министра Абэ, касающуюся передачи двух островов, - напомнил политик. - В итоге мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки. И отложила своё прошлое требование о передаче четырёх островов".
В Рунете с сарказмом "прошлись" по планам японских коммунистов:
"Дырку от бублика они получат, а не Шарапова..." (slavyan4ik37)
"М. Н. Задорнов: "На Фудзияме расцвёл хрен, не видать японцам Курил". (Мария К.)
"Ну вообще-то СССР объявил войну Японии, а не наоборот!" (Сергей М.)

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