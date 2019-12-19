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"Дыра" в три миллиарда долларов": Власти Украины заявили о крахе бюджета
19 декабря 2019, 23:39 • 53 • Политика
Власти Украины объявили, что у них закончились деньги. На данный момент "дыра" в бюджете Незалежной составляет 70 миллиардов гривен, в пересчёте на доллары - три миллиарда. По всей стране остановлены сотни госпрограмм. "Полный провал новой власти" - комментируют крах бюджета в Раде.
Правительство Украины столкнулось с проблемой. Настолько большой, что ей пришлось приостановить финансирование всех государственных программ, кроме защищённых. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Днепра (бывшего Днепропетровска) Борис Филатов.
Он опубликовал здесь же соответствующее распоряжение правительства Украины. Согласно этому документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук приказал министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством всех программ, кроме защищённых статей бюджета.
Ранее Иван Крулько, депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина", в эфире телеканала NewsOne заявил, что у властей Украины закончились деньги. И что "дыра" в бюджете на данный момент достигает 70 миллиардов гривен (в пересчёте на доллары - около трёх миллиардов).
"По всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счёт", - прокомментировал документ Филатов.
Крулько назвал сложившееся положение с наполнением бюджета и выполнением госпрограмм "полным провалом новой власти". Он также сообщил, что до конца 2019-го на различные цели должны были потратить около 100 миллиардов гривен. Но в государственной казне осталось не более 26 миллиардов.
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