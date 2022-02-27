Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощь...
Главная / Политика

"Дёрнется - выкинут из бункера": Лукашенко о Зеленском

27 февраля 2022, 15:20  •  862 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, почему Владимир Зеленский отказывается отправлять делегацию для проведения мирных переговоров с Россией. По его мнению, такое решение принимал не он сам.
Лукашенко заявил, что ещё вчера долго убеждал Путина направить делегацию для переговоров с Украиной. По его словам, президент России был уверен, что киевские власти откажутся от мирного урегулирования ситуации на Украине. Президент Белоруссии отмечает, что Путин был прав.
Также Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский отказался от переговоров не по собственной воле. По его мнению, президенту Украины не дают отправить делегацию руководители западных стран.
"Если дёрнется - выкинут из бункера, и он будет стоять возле РСЗО на проспекте Победителей в Киеве", - описал ситуацию Александр Лукашенко.
Отметим, делегация из России под руководством Владимира Мединского прибыла в белорусский Гомель для проведения мирных переговоров. Украинских делегатов в Белоруссии будут ждать до 15:00.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


862
Источник
Похожие новости
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднадоело"
27 февраля 2022, 11:15
Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией
27 февраля 2022, 13:00
Лукашенко рассказал о странностях Зеленского и звонках из Украины: "Стою между вами"
27 февраля 2022, 15:20
"Дёрнется - выкинут из бункера": Лукашенко о Зеленском
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднад...
27 февраля 2022, 10:40
Оппозиция требует покарать народ. Но просит себя с ним не ассоциировать
27 февраля 2022, 09:30
Провалы в информационной войне недопустимы!
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
22 февраля 2022, 13:25
Олигархи, президенты, политики: Кто прямо сейчас бежит из Украины
26 февраля 2022, 03:10
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощью десантников
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
24 февраля 2022, 20:50
Зеленскому поставили ультиматум? Гаспарян сообщил: "12 часов на раздумья"
22 февраля 2022, 13:25
Зеленский предложил радикальный шаг против России
24 февраля 2022, 03:20
Паника Зеленского: президент Украины обратился к гражданам России по-русски
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.