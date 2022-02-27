"Дёрнется - выкинут из бункера": Лукашенко о Зеленском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, почему Владимир Зеленский отказывается отправлять делегацию для проведения мирных переговоров с Россией. По его мнению, такое решение принимал не он сам.

Лукашенко заявил, что ещё вчера долго убеждал Путина направить делегацию для переговоров с Украиной. По его словам, президент России был уверен, что киевские власти откажутся от мирного урегулирования ситуации на Украине. Президент Белоруссии отмечает, что Путин был прав.

Также Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский отказался от переговоров не по собственной воле. По его мнению, президенту Украины не дают отправить делегацию руководители западных стран.

"Если дёрнется - выкинут из бункера, и он будет стоять возле РСЗО на проспекте Победителей в Киеве", - описал ситуацию Александр Лукашенко.

Отметим, делегация из России под руководством Владимира Мединского прибыла в белорусский Гомель для проведения мирных переговоров. Украинских делегатов в Белоруссии будут ждать до 15:00.