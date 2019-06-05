"Дёрнетесь - потеряете государство": Соловьёв жёстко осадил украинца за сожжение русских танков

Очередной эфир авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" получился огненным по накалу страстей. Сразу несколько участников программы не сдержали своих эмоций. В их числе был и украинский эксперт Вячеслав Ковтун, который и поднял градус накала обстановки в студии.

С собой политолог принёс на программу книжку, в которой рассказывается о судьбе "122 украинских патриотов" из Донбасса. И даже зачитал некоторые "факты" из их жизни, вызвавшие в студии волну гнева и недовольства.

Так, например, Ковтун процитировал отрывок о том, что одному из укрогероев якобы не продавали хлеб в 2014 году в Донбассе. Но так и не смог ответить на вопрос о том, кто и где именно.

Растерялся он и перед "атакой" Соловьёва:

"Почему у одного позывной "Немец", у другого "Турок"? Почему они себе взяли такие позывные?"

"Потому что других не было, - вызвал смех в студии своим ответом Ковтун. И вдруг "прозрел": - Подождите, вы пытаетесь через позывные скомпрометировать героев?"

"Они воюют со своим народом. Какие же они герои?" - осадил украинского эксперта Соловьёв и посоветовал ему прежде, чем что-то цитировать, хоть что-то прочитать по теме.

А политолог Владимир Корнилов, который тоже был в эфире, не сдержался и перешёл на крик, говоря о преступлениях ВСУ в Донбассе.

"Они бомбили мою маму!" - срывающимся голосом несколько раз предъявил претензию Ковтуну политолог.

Завершилось обсуждение этого вопроса громким заявлением украинца про президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"Зеленский поедет к Трампу, и Украине дадут статус главного союзника США вне НАТО. И будет вам большой подарочек", - пообещал Ковтун.

"И оружие мы получим, которое будет жечь ваши танки. Будут гореть, как спички", - не унимался украинский эксперт, рассказывая о сожжении русских танков.

"Какая нам разница? - жёстко осадил его в ответ абсолютно спокойным голосом Соловьёв. - Дёрнетесь - потеряете государство".

Он заметил Ковтуну, что "американское оружие такое, что они доплачивают, чтобы его брали".

"Вам хоть доплачивают? - поинтересовался он у Ковтуна и задал не менее риторический вопрос: - Кстати, где ваши знаменитые корабли, что вы докупили?"