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"Дёрнетесь - потеряете государство": Соловьёв жёстко осадил украинца за сожжение русских танков
05 июня 2019, 13:39 • 95 • Политика
В эфире своей авторской программы телеведущий Владимир Соловьёв жёстко осадил украинского эксперта, рассуждающего о том, как с помощью американского оружия ВСУ будет сжигать русские танки. "Дёрнетесь - потеряете государство", - предупредил Соловьёв.
Очередной эфир авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" получился огненным по накалу страстей. Сразу несколько участников программы не сдержали своих эмоций. В их числе был и украинский эксперт Вячеслав Ковтун, который и поднял градус накала обстановки в студии.
С собой политолог принёс на программу книжку, в которой рассказывается о судьбе "122 украинских патриотов" из Донбасса. И даже зачитал некоторые "факты" из их жизни, вызвавшие в студии волну гнева и недовольства.
Так, например, Ковтун процитировал отрывок о том, что одному из укрогероев якобы не продавали хлеб в 2014 году в Донбассе. Но так и не смог ответить на вопрос о том, кто и где именно.
Растерялся он и перед "атакой" Соловьёва:
"Почему у одного позывной "Немец", у другого "Турок"? Почему они себе взяли такие позывные?"
"Потому что других не было, - вызвал смех в студии своим ответом Ковтун. И вдруг "прозрел": - Подождите, вы пытаетесь через позывные скомпрометировать героев?"
"Они воюют со своим народом. Какие же они герои?" - осадил украинского эксперта Соловьёв и посоветовал ему прежде, чем что-то цитировать, хоть что-то прочитать по теме.
А политолог Владимир Корнилов, который тоже был в эфире, не сдержался и перешёл на крик, говоря о преступлениях ВСУ в Донбассе.
"Они бомбили мою маму!" - срывающимся голосом несколько раз предъявил претензию Ковтуну политолог.
Завершилось обсуждение этого вопроса громким заявлением украинца про президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
"Зеленский поедет к Трампу, и Украине дадут статус главного союзника США вне НАТО. И будет вам большой подарочек", - пообещал Ковтун.
"И оружие мы получим, которое будет жечь ваши танки. Будут гореть, как спички", - не унимался украинский эксперт, рассказывая о сожжении русских танков.
"Какая нам разница? - жёстко осадил его в ответ абсолютно спокойным голосом Соловьёв. - Дёрнетесь - потеряете государство".
Он заметил Ковтуну, что "американское оружие такое, что они доплачивают, чтобы его брали".
"Вам хоть доплачивают? - поинтересовался он у Ковтуна и задал не менее риторический вопрос: - Кстати, где ваши знаменитые корабли, что вы докупили?"
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