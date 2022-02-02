"Дымовая завеса": Кедми предсказал, чем закончатся переговоры России и США по безопасности

Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми считает, что все переговоры по гарантиям безопасности, которые проводились до сегодняшнего дня, - это ещё не политика. "Дымовая завеса", - заявил он и предсказал, чем всё закончится.

Происходящие последние недели встречи и обмены документами, заявления высокопоставленных политиков были нужны для создания информационного фундамента, считает Яков Кедми. В качестве примера он привёл слова представителя США, который жаловался в ООН на якобы имевшие место угрозы России военной силой. Политолог отметил, что ранее Штаты подобные формулировки не использовали.

После этого глава Белого дома Джо Байден информировал о готовности выстраивать с Россией диалог для обсуждения требований по глобальной безопасности.

"Всё, что было до сегодняшнего дня, это было дымовой завесой, к тому, чтобы начать конкретный разговор с Россией по её требованию", - приводят слова Кедми "Народные Новости".

Эксперт подчеркнул, что у НАТО требований к России нет, так как им требовать-то и нечего. Яков Кедми считает, что все переговоры сведутся в итоге к тому, в какой степени Вашингтон согласится на требования Москвы.