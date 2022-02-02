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"Дымовая завеса": Кедми предсказал, чем закончатся переговоры России и США по безопасности
02 февраля 2022, 03:25 • 98 • Политика
Израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми считает, что все переговоры по гарантиям безопасности, которые проводились до сегодняшнего дня, - это ещё не политика. "Дымовая завеса", - заявил он и предсказал, чем всё закончится.
Происходящие последние недели встречи и обмены документами, заявления высокопоставленных политиков были нужны для создания информационного фундамента, считает Яков Кедми. В качестве примера он привёл слова представителя США, который жаловался в ООН на якобы имевшие место угрозы России военной силой. Политолог отметил, что ранее Штаты подобные формулировки не использовали.
После этого глава Белого дома Джо Байден информировал о готовности выстраивать с Россией диалог для обсуждения требований по глобальной безопасности.
"Всё, что было до сегодняшнего дня, это было дымовой завесой, к тому, чтобы начать конкретный разговор с Россией по её требованию", - приводят слова Кедми "Народные Новости".
Эксперт подчеркнул, что у НАТО требований к России нет, так как им требовать-то и нечего. Яков Кедми считает, что все переговоры сведутся в итоге к тому, в какой степени Вашингтон согласится на требования Москвы.
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