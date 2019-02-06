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"Дьявольские организации" выливают "много лжи на Путина" - танцор Полунин призвал Европу объединиться

06 февраля 2019, 15:09  •  57 • Политика
Известный танцор Сергей Полунин на своей странице в соцсети призвал Европу объединиться. Ставки артист балета сделал на Италию и Сербию. При этом он указал на то, что "дьявольские организации" выливают "много лжи на Путина".
Очередной пост в Instagram в поддержку российского президента Владимира Путина сделал украинский танцор, получивший не так давно паспорт РФ, Сергей Полунин. На своей странице он указал на то, что "дьявольские организации" выливают "много лжи на Путина".
"Англия очень поражена ими Франция Германия Америка и много других стран", - объяснил артист балета и призвал Европу объединиться. Собственные ставки он сделал на Италию и Сербию.
Любопытный факт, но, по мнению танцовщика, спасти Европу от козней "дьявольских организаций" способна знаменитая на весь мир итальянская мафия.
"Италия, ты будешь очень важной страной для разрушения этих дьявольских организаций, - отмечает Полунин. - У вас сильная мафия, которая может противостоять им. Мафия должна стать сильнее, чем когда-либо, объединиться, чтобы разрушить их".
А Сербии артист напомнил о том, что она первая воспротивилась фашизму.
"Сербия которая первая сказала "нет" Гитлеру, не пропустив его через свою территорию, - указал танцор, при этом попутно он отметил, что те же "спонсоры" были не только у основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха, но и у Ленина. - Гитлер и Ленин начинали в одном Пабе Агитации и Сборам средств".
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Goodnight People pray for forgiveness and help to God. There is a lot of lies about Vladimir Putin that satanic Organisations Masons Illuminati etc... make. England Is very infected by this Cancer. France,Germany America and many more countries around the world. We need to Unite all the good forces, no matter where you are and start To Get rid of this Demons from this earth. Italy I think you will play a big part In getting rid off Evil infections you have strong mafia that We will need to stand against some demonic brotherhoods. We need all the Help we need Mafia needs to unite And be stronger then ever to make a push and Crush Them. Serbia You are the truth you where the first country to say no to Hitler to pass through your country. who was sponsored by Illuminates( also Lenin Was Sponsored by the same group to creat USSR) they started Lenin and hitler in the same pub in Germany to make speeches and ask for money. Illuminati and USSR tried hard to destroy Churches but people where to strong. Serbs have Angelic souls and so many of them,we will need you Unite!!! Спокойной ночи Молитесь господу за прощением и помощи. очень много лжи на Владимира Путина выливают Дьявольскими организациями масоны Иллюминаты и так далее. Англия очень поражена ими Франция Германия Америка и много других стран. Италия ты будешь очень важной страной для разрушения этих дьявольских организаций у вас сильная мафия которая может противостоять им мафия должна стать сильнее чем когда либо.объединиться чтобы разрушить их. Также Сербия которая первая сказала нет Гитлеру Не пропустив его через свою территорию, которого проспонсировали иллюминаты также они проспонсировали Ленина, Гитлер и Ленин начинали в одном Пабе Агитации и Сборам средств. Иллюминаты Советский Союз сделали все чтобы разрушать церкви но люди оказались сильнее в Сербии много ангельских душ и нам очень понадобитесь вы в сражении Объединяйтесь.
Публикация от Sergei Polunin (@poluninink)

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