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"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил
27 ноября 2020, 07:45 • 51 • Политика
В Германии всё-таки ответили на 75 вопросов России по поводу "дела Навального". Краткий обзор этих ответов сделал политолог Александр Сосновский. "Как говорится, дьявол кроется в деталях", - отметил он.
Парламент Германии опубликовал ответы немецкого правительства на вопросы России по так называемому "делу Навального". Разбор некоторых ответов Берлина провёл политолог Александр Сосновский.
В качестве примеров эксперт взял вопросы 4 и 56. Первый касался того, был ли проверен медперсонал, сопровождавший Навального на борту, на наличие следов яда. Второй - о присутствии на борту спецсамолёта, который перевозил Алексея Навального из Омска в Берлин женщины по имени Мария Певчих, которую подозревают в причастности к инциденту с оппозиционером.
Это позволяет примерно представить уровень осведомлённости властей Германии о произошедшем с Навальным, которого, впрочем, хватило, чтобы принять санкции против России. В ближайшее время Сосновский пообещал провести полный разбор всех 75 вопросов и ответов.
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