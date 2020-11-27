"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил

Парламент Германии опубликовал ответы немецкого правительства на вопросы России по так называемому "делу Навального". Разбор некоторых ответов Берлина провёл политолог Александр Сосновский.

В качестве примеров эксперт взял вопросы 4 и 56. Первый касался того, был ли проверен медперсонал, сопровождавший Навального на борту, на наличие следов яда. Второй - о присутствии на борту спецсамолёта, который перевозил Алексея Навального из Омска в Берлин женщины по имени Мария Певчих, которую подозревают в причастности к инциденту с оппозиционером.

"Федеральному правительству ничего на этот счёт не известно", - гласит ответ на оба вопроса.

Это позволяет примерно представить уровень осведомлённости властей Германии о произошедшем с Навальным, которого, впрочем, хватило, чтобы принять санкции против России. В ближайшее время Сосновский пообещал провести полный разбор всех 75 вопросов и ответов.