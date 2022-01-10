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"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан

10 января 2022, 00:25  •  191 • Политика
США попросили Казахстан разъяснить причины обращения к ОДКБ (и в частности, к России) за помощью. Короткий совет от русских летит в Вашингтон. "Дядь, а ты кто?" - иронизируют в Сети.
Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто сказал, что в Вашингтоне не понимают, почему Казахстан попросил помощи у ОДКБ в решении кризиса.
"У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию (ОДКБ. - Прим. ред.), в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу", - заявил Блинкен.
В Сети тут же появились многочисленные отклики.
"Я надеюсь, ответом со стороны Казахстана будет: "Дядь, а ты кто?" - пишет Telegram-канал Fantastic Plastic Machine.
Журналист, политтехнолог Антон Красовский в своём Telegram-канале назвал команду Джо Байдена "администрацией имбицилов". Журналист и политолог Александр Сосновский поинтересовался, чего в требовании США больше - наглости или тупости.
Телеведущий Владимир Соловьёв у себя в Telegram отметил, что США продемонстрировали отрицание права Казахстана самостоятельно решать, в какие блоки вступать и кого выбирать в качестве военных и стратегических партнёров.
"Заявление Блинкена выглядит особенно циничным, учитывая, что у США нет ни одного метра совместной границы с Казахстаном, а у России - 7600 км", - отметил Соловьёв и с надеждой посоветовал властям Казахстана максимально жёстко ответить Блинкену.

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