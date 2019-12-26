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"Двойные стандарты": Политолог напомнил, как Запад осудил Крымский мост, но "забыл" об изоляции жителей

26 декабря 2019, 11:39  •  104 • В мире
Украинский политолог Александр Семченко прокомментировал негативную реакцию Европы на открытие железнодорожной части Крымского моста. Семченко заявил порталу Nation News, что это яркий пример двойных стандартов Запада. Политики осудили Крымский мост, зато быстро "забыли" о попытках заблокировать жителей полуострова, которые устраивала Украина, чтобы помешать России. Тогда крымчанам пытались урезать важнейшие ресурсы - воду и электричество.
Политолог из Украины Александр Семченко ответил на негативную реакцию европейских политиков. Тем не понравилось открытие железнодорожной части Крымского моста. Семченко в разговоре с журналистами портала Nation News напомнил о двойных стандартах Запада.
По словам Семченко, в 2014 - 2015 годах Украина пыталась заблокировать жителей полуострова. Крымчанам пытались перекрыть доступ к важнейшим ресурсам - воде и электричеству. Украинцы блокировали поставки товаров. Политолог назвал это "современной формой геноцида".
"Геноцид - самое страшное преступление, не имеющее срока давности. Был ли хоть один приговор этим людям? Нет. Это двойные стандарты", - заявил Семченко.
Политолог говорит, что строительство Крымского моста - "чудо". Эксперт считает, что реализация такого крупного проекта должна подтолкнуть западные страны к мысли о "важности союза с Москвой".

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