"Дворовое гы-гы...": Шендерович оскорбил русских, пытаясь сказать гадость о Путине

Журналист и писатель Виктор Шендерович в программе "Особое мнение" высказался о русских, назвав граждан России "дворовое гы-гы...". Таким образом он попытался оскорбить русских, пытаясь сказать гадость о президенте Владимире Путине.

"Дворовое гы-гы...", - так определил журналист, писатель Виктор Шендерович своё отношение к русским. В своём интервью, размещённом на YouTube, Шендерович, оскорбив граждан России, сделал попытку высказать очередную гадость о президенте страны Владимире Путине.

По его мнению, изоляция России и ухудшение отношений с Западом приводят к тому, что "ещё более жёсткое закручивание гаек неизбежно, а своё чувство президент и его команда будут вымещать на простых гражданах".

Говоря о годовщине присоединения полуострова Крым, Шендерович отметил, что считает эту дату "драматичной". Писатель уверен, что "Крым России обошёлся дорого, а в будущем будет ещё дороже".

Собеседник уверен, что Байден уже объявил Путину "холодную войну".