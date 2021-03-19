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"Дворовое гы-гы...": Шендерович оскорбил русских, пытаясь сказать гадость о Путине
19 марта 2021, 01:45 • 94 • Политика
Журналист и писатель Виктор Шендерович в программе "Особое мнение" высказался о русских, назвав граждан России "дворовое гы-гы...". Таким образом он попытался оскорбить русских, пытаясь сказать гадость о президенте Владимире Путине.
"Дворовое гы-гы...", - так определил журналист, писатель Виктор Шендерович своё отношение к русским. В своём интервью, размещённом на YouTube, Шендерович, оскорбив граждан России, сделал попытку высказать очередную гадость о президенте страны Владимире Путине.
По его мнению, изоляция России и ухудшение отношений с Западом приводят к тому, что "ещё более жёсткое закручивание гаек неизбежно, а своё чувство президент и его команда будут вымещать на простых гражданах".
Говоря о годовщине присоединения полуострова Крым, Шендерович отметил, что считает эту дату "драматичной". Писатель уверен, что "Крым России обошёлся дорого, а в будущем будет ещё дороже".
Собеседник уверен, что Байден уже объявил Путину "холодную войну".
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