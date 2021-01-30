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"Дворец"? "Апарт-отель"? Объект 007? Биограф Путина заявил о закрытой истории дома в Геленджике

30 января 2021, 20:00  •  45 • Политика
После скандального фильма Навального про "дворец Путина" накануне появились сразу два фильма-расследования, разоблачающие оппозиционера. Теперь вопросов по зданию ещё больше: что же это за дом? "Дворец"? "Апарт-отель"? Объект 007? Биограф Путина Александр Коробко заявил о закрытой истории дома в Геленджике.
"Дворец"? "Апарт-отель"? Объект 007? Выясняем ещё раз с соавтором биографии Путина.
После показа сюжета телеграм-канала Mash об экскурсии по так называемому "дворцу Путина" и сюжета на канале "Россия" Царьград связался с руководителем студии "Русский час", международным журналистом, соавтором биографии президента России Владимира Путина, режиссёром Александром Коробко. Он подтвердил нам информацию о прошлом объекта - "дома приёмов" для гостей из Африки и Ближнего Востока.
Здесь нет никакого диссонанса, - прокомментировал работу телевизионных коллег Коробко. - Сюжет на "России" рассказывает, что это не "дворец Путина" сегодня. И у нас есть чёткое подтверждение, что и вчера это тоже был "не дворец Путина" - и позавчера, и с самого начала.
В то же время собеседник "Первого русского" предложил далее тему дома пока не раскрывать.
Но пусть история "дома приёмов" в Геленджике останется закрытой темой, в которую наши собеседники любезно приоткрыли дверь. И этого вполне достаточно,
- высказался Александр Коробко, напомнив, что во время экскурсии журналисту уже сообщили, что там теперь будет "апарт-отель".
Со своей стороны биограф Путина восхитился "работой и оперативностью наших спецслужб, не меньше, чем работой наших строителей".
Дальше к этой теме я вернусь только в продолжении нашей с Крисом Хатчинсом биографии - "Путин. 10 лет спустя,
- добавил он.
Напомним, что ранее Алексей Навальный заявил о "дворце Путина" под Геленджиком. При этом информацию неоднократно опровергли различные источники, включая самого президента.
Владимир Путин во время видеоконференции со студентами уточнил, что сам он фильм Навального целиком не смотрел, поскольку просто нет свободного времени на это. Но видеоподборки, которые подготовили его помощники, пролистал. При этом президент поймал авторов "расследования" на явном монтаже и компиляции видео. В частности, на моменте купания Путина.
Скучно, девочки, - процитировал с улыбкой Путин слова известного в России персонажа. - Ну, хоть чего-нибудь попридумывали ещё.
О том, что в фильме Навального показано враньё, ранее сообщал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также говорил о компиляции материалов. Оказалось, что здание может принадлежать известным предпринимателям. ФСО никаких объектов в том районе не охраняет.

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