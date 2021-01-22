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"Дворец Путина": Всему миру скормили "качественную клюкву"
22 января 2021, 15:50 • 156 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал так называемое "расследование" о "дворце Путина", назвав это "враньём" и "компиляцией". По сути же всему миру, говоря словами Пескова, скормили "хорошую качественную клюкву".
Так называемое "расследование" Навального о "дворце Путина" в Геленджике собрало десятки миллионов просмотров. Но этим в Кремле не удивлены. По сути, говоря словами пресс-секретаря президента России, всему миру скормили "хорошую качественную клюкву".
"Вся компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, - такая хорошая качественная клюква, которая вызывает больше количество просмотров", - обратил внимание Дмитрий Песков на особенности видео.
Кроме того, в Кремле прямо заявили, что всё, показанное в "расследовании" о "дворце Путина", "не соответствует действительности". Об этом, напомним, Песков высказался ещё накануне.
"Это просто враньё!" - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, особо уточнив, что инсинуации о якобы причастности Путина к каким-то объектам в Геленджике "не соответствуют действительности". К ним президент России не имеет никакого отношения.
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