"Дворец Путина": Всему миру скормили "качественную клюкву"

Так называемое "расследование" Навального о "дворце Путина" в Геленджике собрало десятки миллионов просмотров. Но этим в Кремле не удивлены. По сути, говоря словами пресс-секретаря президента России, всему миру скормили "хорошую качественную клюкву".

"Вся компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, - такая хорошая качественная клюква, которая вызывает больше количество просмотров", - обратил внимание Дмитрий Песков на особенности видео.

Кроме того, в Кремле прямо заявили, что всё, показанное в "расследовании" о "дворце Путина", "не соответствует действительности". Об этом, напомним, Песков высказался ещё накануне.

"Это просто враньё!" - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, особо уточнив, что инсинуации о якобы причастности Путина к каким-то объектам в Геленджике "не соответствуют действительности". К ним президент России не имеет никакого отношения.